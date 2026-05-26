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Abren un espacio grupal de acompañamiento para mujeres en CAPS Alborada II

La propuesta está destinada a mujeres que atraviesan situaciones de violencia y busca generar un ámbito de escucha, contención y fortalecimiento de vínculos a través del intercambio colectivo.

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Se encuentra abierta la convocatoria para participar del “Espacio Grupal Mujeres”, una iniciativa de acompañamiento y contención destinada a mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

La propuesta apunta a generar un espacio de encuentro, diálogo y escucha, promoviendo herramientas de acompañamiento desde la palabra y el intercambio de experiencias entre mujeres. Además, busca fortalecer vínculos y construir redes de apoyo colectivas.

“El camino de salida de las violencias también se construye colectivamente, desde la palabra, el vínculo y el acompañamiento entre mujeres”, remarcan desde la convocatoria.

Los encuentros se desarrollan todos los martes, a las 14.30 horas, en el SUM del CAPS Alborada II. Para participar, las interesadas deberán solicitar una entrevista de admisión comunicándose al teléfono 610073.

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