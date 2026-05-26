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Niebla y conducción: recomendaciones para evitar accidentes en la vía pública

La Subsecretaría de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de Nueve de Julio difundió medidas preventivas para circular con mayor seguridad durante jornadas de escasa visibilidad

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La Subsecretaría de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de Nueve de Julio recordó a la comunidad una serie de recomendaciones esenciales para conducir de manera segura ante la presencia de nieblas intensas, un fenómeno habitual durante esta época del año que puede generar situaciones de riesgo tanto en calles urbanas como en rutas.

Desde el organismo se solicitó a los conductores extremar las precauciones, respetar las normas de tránsito y mantener una conducción responsable para prevenir accidentes ocasionados por la reducción de la visibilidad.

Entre los principales consejos se destacan el uso de luces bajas y antiniebla, evitar las luces altas, aumentar la distancia entre vehículos y mantener velocidades prudentes, además de no detenerse sobre la calzada ni en las banquinas.

Las autoridades remarcaron que la prevención y la prudencia al volante son fundamentales para proteger la seguridad de todos los vecinos.

El Servicio Meteorológico Nacional adelante que este miércoles será un día de niebras y neblinas a lo largo de toda la jornada.

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