La foto de la convivencia que logró monseñor Ariel Torrado Mosconi

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El Te Deum celebrado en French por el obispo Ariel Torrado Mosconi dejó una de esas escenas que, aunque breves, dicen mucho más de lo que aparentan.

Frente al altar, dirigentes enfrentados políticamente encendieron velas desde el cirio pascual como símbolo de unidad, compromiso y paz social.

La imagen tuvo una potencia evidente: oficialismo y oposición compartiendo un mismo gesto en medio de un clima político cada vez más áspero en Nueve de Julio.

No fue casual.

La convocatoria del obispo incluyó a la intendenta María José Gentile y a representantes de distintos bloques del Concejo Deliberante de Nueve de Julio. Allí estuvieron dirigentes del Frente Renovador -peronismo-, como Esteban Naudín; del PRO, Julio Bordone; la UCR, Marcela Regalía y La Libertad Avanza, Héctor Carta. Todos juntos, al menos por unos minutos, alrededor de una misma llama. No solo la del Espíritu Santo, sino de la paz y convivencia, aunque con difrencias, de manera respetuosa.

La pregunta inevitable es por qué un gesto así adquiere tanta relevancia.

Y la respuesta es sencilla: porque ocurre en un contexto de confrontación permanente en un distrito donde los vecinos aceptan diferencias, pero sin descalificación ni agresión constante.

El Concejo Deliberante se ha convertido en los últimos tiempos en el escenario principal de una disputa política intensa, donde la oposición mantiene críticas constantes y duras hacia la gestión de la primera intendente del distrito desde 1863 hasta la fecha: María José Gentile.

En ese marco, el mensaje de la Iglesia aparece como algo más que una ceremonia religiosa. Es una advertencia institucional. Una forma elegante, pero visible, de señalar que la política local corre el riesgo de quedar atrapada en una lógica donde el enfrentamiento termina ocupándolo todo.

Y hubo otro dato político que reforzó ese mensaje.

Luego de la ceremonia, en la plaza San Martín de French, la intendenta María José Gentile expresó: “Compartimos el sueño de construir un país en orden, pero con sensibilidad; en libertad, pero con oportunidades; con progreso, pero con humanidad”.

La frase no pasó inadvertida. Llegó inmediatamente después de una escena de unidad impulsada por la Iglesia y pareció buscar el mismo tono de equilibrio y convivencia.

En un momento donde predominan los discursos duros y la polarización, el mensaje de la jefa comunal intentó colocarse en el registro más moderado que sostiene, apelando a valores que trascienden la discusión partidaria.

La Iglesia suele intervenir públicamente cuando percibe que el deterioro del diálogo comienza a afectar la convivencia social.

Y eso parece haber expresado Torrado Mosconi al reunir a sectores que difícilmente hoy compartan diagnósticos o estrategias políticas.

El simbolismo del cirio no apuntó a borrar diferencias ideológicas ni a negar el rol de control que tiene la oposición. Pero sí a recordar algo básico: una comunidad no puede sostenerse únicamente sobre la confrontación o pelea constante cargada de agresión.

También es cierto que cada sector leerá la escena según su conveniencia.

El oficialismo probablemente vea en esa imagen un respaldo institucional y un llamado a bajar el nivel de agresividad política.

La oposición, en cambio, sostendrá que sus cuestionamientos son validos frente a problemas de gestión.

Ambas posiciones pueden coexistir. Pero hay un punto donde la crítica deja de fortalecer la democracia y empieza a alimentar un clima de desgaste permanente. Eso la gente en su mayoría, rechaza.

Por eso la foto del Te Deum tiene valor político. Porque mostró algo que hoy parece excepcional: dirigentes compartiendo un espacio sin convertir cada gesto en una batalla. Aunque haya sido apenas un instante ceremonial, el mensaje quedó planteado.

La incógnita es si esa imagen quedará solamente como una postal de ocasión o si servirá para recuperar algo de racionalidad política en la vida institucional de Nueve de Julio. Porque encender una vela juntos es sencillo. Mucho más difícil es sostener después una convivencia democrática basada en el respeto, el diálogo y la responsabilidad compartida.