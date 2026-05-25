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Niebla y baja visibilidad complicarán el amanecer del martes en gran parte de la región pampeana

El fenómeno afectará a sectores de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Córdoba durante la madrugada y primeras horas del día. Nueve de Julio aparece entre las localidades con mayores probabilidades de bancos densos de niebla

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Una extensa masa de aire húmedo y condiciones atmosféricas estables favorecerán este martes 26 la formación de nieblas y neblinas en amplias zonas de la región pampeana húmeda, con especial impacto durante la madrugada y el amanecer.

De acuerdo con distintos pronósticos meteorológicos, el fenómeno podría generar una marcada reducción de visibilidad en rutas y caminos rurales, principalmente entre las 2 y las 9 de la mañana. Entre las localidades alcanzadas se encuentra Nueve de Julio, donde se prevén elevados niveles de humedad, vientos débiles y descenso térmico nocturno, un escenario propicio para la formación de bancos de niebla.

Las áreas con mayores probabilidades de registros densos incluyen el oeste y centro de la provincia de Buenos Aires, el este de La Pampa, el sur de Santa Fe, Entre Ríos y sectores del sudeste cordobés.

Especialistas recomiendan extremar las precauciones al conducir durante las primeras horas del día, utilizando luces bajas, reduciendo la velocidad y aumentando la distancia entre vehículos ante posibles reducciones bruscas de visibilidad.

La temperatura mínima se pronostica en 10 grados y la máxima en 19 grados.

El fenómeno tendería a disiparse progresivamente durante la mañana con el avance del sol y el aumento de la temperatura.

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