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Neblina: precaución en rutas y caminos rurales durante el feriado del 25 de Mayo

La presencia de bancos de neblina genera complicaciones en la visibilidad en distintos sectores urbanos y zonas rurales

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La jornada de este 25 de Mayo comenzó con una intensa neblina circular que afecta tanto a ciudades como a localidades rurales, por lo que se recomienda extremar las medidas de precaución al transitar, especialmente en rutas y caminos de la región.

Las autoridades aconsejan conducir con luces bajas encendidas, reducir la velocidad y mantener una mayor distancia entre vehículos debido a la disminución de la visibilidad registrada durante las primeras horas de la mañana.

El día inició con una temperatura mínima de 3 grados y, según el pronóstico, hacia el mediodía se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, con la salida del sol y presencia de nubosidad variable.

La temperatura máxima prevista para la jornada alcanzará los 18 grados, ofreciendo una tarde más templada para quienes disfruten de las actividades del feriado patrio.

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