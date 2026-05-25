Día Mundial del Fútbol: la ONU celebra al deporte como herramienta de paz y unión

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El fútbol tiene desde 2024 su propia jornada internacional reconocida oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas. Cada 25 de mayo se celebra el Día Mundial del Fútbol, una efeméride impulsada por la Asamblea General de la ONU con el objetivo de destacar el valor de este deporte como puente entre culturas y motor de paz.

La proclamación quedó establecida mediante la resolución A/78/L.56, aprobada el 26 de marzo de 2024. La elección de la fecha no es casual: el 25 de mayo marca el centenario del primer torneo internacional de fútbol que reunió a selecciones de todas las regiones del mundo, disputado en París durante los Juegos Olímpicos de 1924.

Desde Naciones Unidas remarcaron que el deporte, y especialmente el fútbol por su alcance masivo, tiene un papel fundamental en la promoción del respeto, la tolerancia y la cooperación entre los pueblos. Además, la resolución destaca la capacidad de los grandes eventos deportivos internacionales para dejar un legado positivo vinculado a la convivencia y el juego limpio.

La ONU también reconoció el trabajo de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y de las distintas federaciones regionales y nacionales que fomentan el crecimiento del deporte en todo el mundo.

En el texto oficial, el organismo internacional invita a los países anfitriones de competencias futbolísticas internacionales a garantizar que estos eventos contribuyan a fortalecer valores como la paz mundial, la deportividad y la inclusión social.

El Día Mundial del Fútbol busca además promover actividades comunitarias, encuentros deportivos y campañas de concientización sobre el poder del deporte como herramienta educativa y cultural.