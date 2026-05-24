Tragedia en San Vicente: una familia completa murió tras un brutal choque

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Cinco integrantes de una misma familia murieron este sábado en un trágico accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Provincial 6, a la altura del partido bonaerense de San Vicente. El siniestro se produjo cuando una camioneta Volkswagen Amarok chocó desde atrás a un Peugeot 207 que circulaba en el mismo sentido.

El hecho ocurrió en el kilómetro 53 de la ruta, en la mano ascendente hacia la localidad de Cañuelas. Según informaron fuentes policiales, el fuerte impacto provocó la destrucción casi total del automóvil y la muerte inmediata de todos sus ocupantes.

Las víctimas fueron identificadas como Serafina Benítez Cabañas, de 31 años y oriunda de Guernica, quien conducía el Peugeot; Juan Aníbal López Rodríguez, de 29 años; otro hombre mayor de edad cuya identidad aún no había sido confirmada oficialmente y dos menores de edad, cuyos nombres permanecen bajo reserva.

De acuerdo con la investigación preliminar, todas las víctimas integraban un mismo grupo familiar y viajaban juntas al momento de la tragedia.

La camioneta involucrada era conducida por Leandro Panetta, un estudiante universitario de 28 años domiciliado en Quilmes. Por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 descentralizada de San Vicente, a cargo de la fiscal Castro, el joven fue aprehendido y trasladado bajo custodia policial a un centro de salud para recibir atención médica y quedar a disposición de las pericias correspondientes.

En el lugar trabajaron ambulancias de alta complejidad, efectivos del Comando de Patrullas, personal de la Comisaría San Vicente 1ra. y equipos de asistencia vial.

La causa fue caratulada preventivamente como “homicidio culposo”, mientras los investigadores avanzan con pericias mecánicas, análisis de cámaras y toma de testimonios para determinar cómo ocurrió el choque que terminó con una familia entera fallecida sobre la Ruta 6.