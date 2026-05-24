20 motocicletas fueron secuestradas en distintos operativos de tránsito en Pehuajó

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La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Pehuajó informó que durante la jornada de este domingo se llevaron adelante diversos operativos de tránsito en puntos estratégicos de la jurisdicción, con el objetivo de reforzar los controles vehiculares y prevenir infracciones.

Los procedimientos se desarrollaron sobre la Ruta Nacional Nº 226, Ruta Provincial Nº 86 y Ruta Nacional Nº 5, a la altura de los kilómetros 415 y 340 respectivamente, en el marco de un encuentro clandestino denominado “Domingrau”.

De los operativos participaron fuerzas descentralizadas, efectivos del Grupo GAD, DDI, Delegación de Narcotráfico, CPR y personal del Destacamento de Seguridad Vial, quienes llevaron adelante controles simultáneos en distintos accesos y corredores.

Como resultado de las actuaciones, fueron secuestradas 20 motocicletas de diferentes cilindradas. Según se informó oficialmente, en varios de los rodados se constataron irregularidades como caños de escape adulterados y otras infracciones contempladas en la Ley Nacional de Tránsito y ordenanzas municipales vigentes.

Además, se estableció que varios de los propietarios de las motocicletas retenidas provenían de localidades de la región, entre ellas Trenque Lauquen, Henderson, Bolívar, Carlos Casares y Carlos Tejedor.

Las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Faltas local, que interviene en las infracciones labradas durante los procedimientos.