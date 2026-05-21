CPR Nueve de Julio esclareció un caso de abigeato agravado y detuvo al sospechoso

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Personal del Comando de Prevención Rural (CPR) de Nueve de Julio, encabeado por su titular,Comisario Inspector Mario Sebastián Catturetti, en el marco de una investigación llevada adelante durante el mes en curso por el delito de abigeato ocurrido en la zona de Fauzón/Tejar, donde resultó víctima Juan Carlos Abad, logró importantes avances que permitieron el total esclarecimiento del hecho.

Como resultado de las tareas investigativas desarrolladas por efectivos policiales, se concretó este miercoles, el secuestro de una camioneta Pick Up marca Chevrolet, más de 200 kilogramos de carne correspondientes al animal faenado —reconocidos por la víctima como de su propiedad—, además de diversos elementos de corte utilizados para la faena clandestina y un arma de fuego.

Continuando con las diligencias judiciales y a raíz de las pruebas recolectadas, la causa fue recaratulada como “Abigeato Agravado”. Asimismo, en la fecha se logró la detención de un masculino mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, medida ordenada por la Fiscalía Nº 4 del Departamento Judicial Mercedes.

Durante el procedimiento también se secuestraron otros elementos de interés para la investigación. El detenido será trasladado a sede judicial a fin de prestar declaración indagatoria ante las autoridades competentes.

De esta manera, el hecho denunciado quedó totalmente esclarecido gracias al trabajo investigativo realizado por el personal del CPR Nueve de Julio.