Mariano Navone, el orgullo de Nueve de Julio, avanzó a semifinales en Ginebra

El nuevejuliense Mariano Navone atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y volvió a ratificarlo en el ATP 250 de Ginebra.

Con un tenis sólido, agresivo y muy inteligente desde el fondo de la cancha, el tenista de argentina venció al español Jaume Munar por un contundente 6-2 y 6-2 para meterse entre los cuatro mejores del certamen suizo.

El encuentro, correspondiente a los cuartos de final, enfrentaba a dos especialistas sobre polvo de ladrillo que llegaban con buenas sensaciones. Sin embargo, Navone marcó diferencias desde el inicio y dominó prácticamente cada aspecto del partido.

Un partido controlado desde el inicio

El nacido en Nueve de Julio salió decidido a imponer condiciones y rápidamente encontró resultados. Con profundidad en sus golpes y mucha presión sobre el saque rival, consiguió un quiebre temprano que le permitió tomar confianza.

A partir de allí, Navone manejó los tiempos del partido con gran madurez. Cada turno de devolución se transformó en una amenaza para Munar, que nunca logró sentirse cómodo ni encontrar regularidad. El argentino volvió a quebrar en varias oportunidades y cerró el primer parcial por 6-2, dejando en claro su superioridad.

Intensidad y contundencia para cerrar el pase

Lejos de bajar el ritmo, el argentino mantuvo la intensidad en el segundo set. Volvió a quebrar en el comienzo y sostuvo la diferencia gracias a un servicio confiable y una enorme consistencia desde la línea de base.

Munar intentó reaccionar, pero Navone respondió siempre con autoridad. El argentino mostró variantes, inteligencia táctica y una gran fortaleza mental para sostener el dominio durante todo el encuentro.

Con otra ruptura en el tramo final, el bonaerense terminó de sentenciar la historia y selló el 6-2 definitivo que le dio el boleto a semifinales.

Un presente que ilusiona

La victoria confirma el excelente momento que atraviesa Mariano Navone en la gira europea sobre polvo de ladrillo. Después de su consagración en Bucarest y de eliminar a Cameron Norrie en Ginebra, el argentino sigue sumando confianza y resultados importantes frente a rivales de jerarquía.

A pocos días del inicio de Roland Garros, Navone se ilusiona con llegar en plenitud a París y continúa demostrando que puede competir de igual a igual frente a los mejores jugadores del circuito.