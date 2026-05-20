Diputados dio media sanción al proyecto que cambia el régimen de “zonas frías” y redefine los subsidios al gas

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de “zonas frías”, una medida que impactará directamente sobre los subsidios al consumo de gas en distintas regiones del país. La iniciativa obtuvo media sanción con 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones, y ahora deberá ser tratada por el Senado.

El oficialismo logró el respaldo de sectores dialoguistas y consiguió así una nueva victoria parlamentaria en una sesión marcada por fuertes cruces políticos y maniobras reglamentarias. Con quórum ajustado, La Libertad Avanza logró abrir el debate y neutralizar la estrategia opositora que buscaba impulsar una sesión especial para discutir las denuncias y polémicas que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El proyecto apunta a reducir el gasto estatal en subsidios energéticos mediante una fuerte modificación del esquema vigente desde 2021. La normativa actual había ampliado considerablemente las regiones alcanzadas por el beneficio, incorporando provincias y localidades con inviernos menos severos. Con la reforma aprobada en Diputados, el subsidio volvería a concentrarse únicamente en zonas consideradas de frío extremo, como la Patagonia, Malargüe y regiones de la Puna.

Qué cambia con el nuevo esquema

Según estimaciones oficiales, alrededor de 1.600.000 usuarios dejarán de recibir el descuento en sus facturas de gas. En paralelo, el beneficio continuará para unos 1.800.000 hogares de bajos recursos que formen parte del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. En tanto, en Nueve de Juio, pierden el beneficio más 15.000 vecinos.

Además, el descuento dejará de aplicarse sobre el total de la factura y pasará a calcularse exclusivamente sobre el consumo de metros cúbicos de gas, excluyendo cargos fijos e impuestos.

Para conservar el subsidio, los usuarios deberán cumplir con alguno de los siguientes requisitos:

Tener ingresos familiares inferiores a tres canastas básicas totales, equivalentes actualmente a unos $4,3 millones.

Contar con al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Ser veterano de la Guerra de Malvinas con pensión vitalicia.

Estar registrado en el RENABAP como residente de barrios populares.

El Gobierno argumentó que la medida busca “ordenar las cuentas públicas”, disminuir el déficit fiscal y garantizar la sustentabilidad financiera del sistema energético nacional.

También avanza la condonación de deudas eléctricas

El proyecto incluye además un capítulo destinado a regularizar las deudas que las distribuidoras eléctricas mantienen con CAMMESA, la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico. La iniciativa contempla mecanismos de condonación y refinanciación para pasivos acumulados durante los años de congelamiento tarifario.

Desde la oposición cuestionaron tanto el recorte de subsidios como la inclusión de beneficios para empresas distribuidoras dentro de la misma ley. Legisladores de Unión por la Patria y la izquierda advirtieron que el nuevo esquema provocará aumentos significativos en las boletas de gas en provincias del centro del país.

Diputados también aprobó la “Ley Hojarasca”

En la misma jornada, la Cámara Baja aprobó además la denominada “Ley Hojarasca”, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. La propuesta recibió 138 votos positivos, 96 negativos y 9 abstenciones.

La iniciativa busca derogar más de 70 leyes y normativas consideradas obsoletas o incompatibles con el actual marco regulatorio. Entre los defensores del proyecto se destacaron los diputados libertarios Bertie Benegas Lynch y Nicolás Mayoraz, quienes sostuvieron que muchas regulaciones vigentes “limitan libertades individuales” o quedaron desactualizadas por los avances tecnológicos.

Con ambos proyectos aprobados en Diputados, el oficialismo buscará ahora reunir los apoyos necesarios en el Senado para convertir las iniciativas en ley.