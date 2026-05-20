La Rubeta y Gustavo Mato se quedaron con la Gran Campeona Hembra en la Expo Angus Otoño 2026

La genética de elite volvió a ser protagonista en la 83° Expo Angus de Otoño Indoor 2026, que se desarrolla desde este 19 de mayo en el predio de La Rural de Palermo y hasta este viernes. En una de las juras más esperadas de la muestra, la cabaña La Rubeta, junto a Gustavo Mato, alcanzó uno de los máximos reconocimientos al consagrarse con la Gran Campeona Hembra en la categoría tríos.

El premio fue otorgado en la pista central ante una importante presencia de productores, criadores y referentes de la ganadería argentina, en el marco de una edición que ya genera gran expectativa por el volumen de animales y el nivel genético presentado.

La Expo Angus Otoño 2026 se extenderá hasta el 22 de mayo en el Pabellón Azul y la pista central de La Rural, consolidándose una vez más como una de las exposiciones ganaderas más importantes del calendario agropecuario nacional. Este año, la muestra superó los 1.000 reproductores inscriptos, lo que representa un crecimiento cercano al 30% respecto de la edición anterior.

Además de las juras y competencias, la muestra reúne a cabañeros, consignatarios, empresas y productores de todo el país en una semana marcada por los negocios, la innovación genética y la capacitación técnica. También se prevé superar las 100.000 cabezas comercializadas durante los remates televisados y vía streaming, que tendrán su punto fuerte el próximo 22 de mayo.

La consagración de La Rubeta y Gustavo Mato vuelve a poner en primer plano el trabajo genético desarrollado por una de las cabañas más reconocidas de la raza Angus, en una exposición donde la calidad de los animales y el interés del sector muestran el gran momento que atraviesa la ganadería argentina.

La edición 2026 de la Expo Angus de Otoño confirma así el fuerte impulso de la actividad, con una participación récord y una pista que volvió a destacar a los mejores exponentes de la raza Angus del país.