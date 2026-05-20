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Solidaridad

Colecta de sangre en el Colegio Marianista San Agustín organizada por el Servicio de Hemoterapia de Nueve de Julio

La actividad se realizará el próximo miércoles 27 de mayo, a partir de las 7:30 horas

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El Servicio de Hemoterapia del Hospital Julio de Vedia llevará adelante una nueva jornada de colecta externa de sangre en la ciudad de Nueve de Julio, con el objetivo de promover la donación voluntaria y reforzar el stock del banco de sangre.

La actividad se realizará el próximo miércoles 27 de mayo, a partir de las 7:30 horas, en las instalaciones del Colegio Marianista San Agustín.

Desde la organización informaron que la colecta estará a cargo del equipo de Hemoterapia del Hospital Julio de Vedia y remarcaron la importancia de contar con donantes voluntarios, ya que cada donación puede ayudar a salvar hasta tres vidas.

Los interesados en participar deberán solicitar turno previo comunicándose al teléfono 2345-656192, con Stella.

Además, se recuerda que para donar sangre es necesario:

  • Tener entre 16 y 65 años.
  • Concurrir con DNI.
  • Desayunar previamente (sin grasas ni lácteos).
  • Gozar de buen estado de salud.

La jornada cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Salud y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

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