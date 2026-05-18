Un ‘chancho móvil’ se convirtió en proteción de manos solidarias

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Después de una larga espera, desde nuestra institución queremos compartir con enorme alegría la llegada de los nuevos guantes para incendios estructurales destinados a todos los integrantes del cuerpo activo.

Este importante avance fue posible gracias al acompañamiento y la colaboración de toda la comunidad que, durante octubre de 2025, apoyó la campaña solidaria del “Chancho Móvil” mediante la compra del bono contribución. Cada aporte realizado permitió concretar esta adquisición tan necesaria para el trabajo diario de nuestros bomberos.

Los guantes, provenientes de Estados Unidos, forman parte del equipamiento de protección personal fundamental para intervenir de manera más segura, eficiente y protegida en cada emergencia e incendio estructural. La incorporación de este nuevo material representa una mejora significativa en las condiciones de seguridad para quienes prestan servicio de manera permanente y comprometida.

Desde la institución queremos expresar un profundo agradecimiento a cada vecino y vecina que colaboró y continúa acompañando nuestro trabajo. Cada ayuda recibida se transforma en más capacitación, mejores herramientas y mayor seguridad para todo el personal que día a día trabaja al servicio de la comunidad.