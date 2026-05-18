Seguridad vial: Provincia reforzó acciones preventivas en Carlos Casares

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El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, visitó Carlos Casares para encabezar una jornada de concientización y prevención vial junto al intendente Daniel Stadnik.

En el marco de la campaña “Siempre Casco”, el funcionario bonaerense entregó cascos para motociclistas y herramientas de control y prevención, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial en el distrito.

Durante la actividad, destinada a trabajadores municipales, fuerzas de seguridad y vecinos, se desarrollaron charlas de educación vial y se promovió el uso responsable de los elementos de protección.

“Cada política pública que llevamos adelante tiene que ver con el cuidado de la vida”, sostuvo Marinucci, quien además destacó el trabajo conjunto con los municipios para fortalecer la prevención de los siniestros viales.

Por su parte, Stadnik afirmó: “Estas políticas acompañan a los intendentes y a la gente. Estos cascos son el reflejo de un Estado provincial atento a las necesidades de cada distrito”.

Además, en Carlos Casares se entregaron bicicletas de Ecomovilidad para fomentar una conectividad más sustentable y segura dentro de la comunidad.

Junto a Marinucci participaron los subsecretarios Eduardo Feijoo y Sandra Mayol; los directores provinciales Sibila Botti, Jorge Orzali y Cristian Vázquez; el director y referente del Frente Renovador en Casares, Maximiliano Caprioli; y el referente del Frente Renovador, SebastiánRecibido por el Intendente Daniel Stadnik, Malis.