Continúa la inscripción para el sorteo de lotes municipales

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La Municipalidad de Nueve de Julio recordó que continúa abierta la inscripción para participar del sorteo y adjudicación de lotes de dominio municipal, en el marco de la Ordenanza N.º 7476, normativa que establece un régimen actualizado, transparente y con criterios claros para el acceso a tierras.

El proceso comienza con una etapa de inscripción en la que se conformará un registro de postulantes, cada uno con su correspondiente legajo individual.

Desde el municipio se informó que cada grupo familiar interesado deberá completar el trámite en tiempo y forma en la Secretaría de Desarrollo Comunitario, ubicada en Balcarce 735, hasta el próximo viernes 22 del corriente mes.

Documentación requerida

Los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación:

Formulario de inscripción completo por duplicado, con carácter de Declaración Jurada. DNI de todo el grupo familiar. Comprobantes de ingresos, ya sea recibos de sueldo o documentación impositiva, según corresponda. Acta de matrimonio o constancia de unión convivencial, en caso de corresponder. Certificado emitido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) de la Provincia de Buenos Aires, con una vigencia no mayor a 60 días al momento de la presentación. Certificado negativo de antecedentes penales, también con una vigencia no mayor a 60 días. Certificado Único de Discapacidad, si corresponde.

Finalmente, desde la comuna advirtieron que la falsedad en los datos aportados implicará la exclusión definitiva del postulante del proceso de adjudicación.