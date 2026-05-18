Encuentro Provincial del Deporte en Mar del Plata: Ariel Pesce representó a Nueve de Julio

En el marco del Encuentro Provincial del Deporte realizado en la ciudad de Mar del Plata, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires presentó el Consejo Provincial del Deporte (Co.Pro.De.) y el Registro de Entidades Deportivas (R.E.D.), dos nuevas herramientas orientadas a fortalecer el sistema deportivo bonaerense y mejorar la articulación con municipios, clubes e instituciones.

La actividad estuvo encabezada por el subsecretario de Deportes bonaerense, Cristian Cardozo, junto al subsecretario de Hábitat, Rubén Pascolini, y reunió a representantes deportivos de gran parte de los municipios de la provincia.

En representación de la Municipalidad de Nueve de Julio participó el director de Deportes, Ariel Pesce, quien formó parte de la jornada de trabajo e intercambio junto a funcionarios y referentes del área.

Durante el encuentro, Cardozo destacó que el nuevo Consejo Provincial del Deporte busca consolidar un espacio de diálogo y trabajo conjunto entre el Estado provincial, los municipios, clubes y federaciones deportivas, con el objetivo de diseñar políticas públicas consensuadas para el sector.

En tanto, el Registro de Entidades Deportivas permitirá relevar y actualizar información sobre clubes e instituciones deportivas de toda la provincia, facilitando el conocimiento de su situación institucional, jurídica y territorial para avanzar en políticas de acompañamiento y fortalecimiento.

La jornada también incluyó capacitaciones vinculadas a la aplicación de la Ley Micaela en el deporte, prevención de violencias y el impacto del deporte en el turismo y las economías regionales. Además, se generó un espacio de intercambio sobre la edición 2026 de los Juegos Bonaerenses, que actualmente se encuentra en etapa de inscripción.