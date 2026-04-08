Se celebra hoy frente al Municipio el Día Mundial de la Actividad Física en Nueve de Julio

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En el marco del Día Mundial de la Actividad Física, que se conmemora cada 6 de abril por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, la Municipalidad de Nueve de Julio invita a los vecinos a sumarse a una jornada abierta con propuestas deportivas y recreativas.

El encuentro se desarrollará hoy, miércoles 8 de abril, de 18 a 20 horas, sobre calle Libertad, entre Mitre y San Martín, y está organizado en conjunto con el CEF N° 101.

Durante la jornada, los adultos y adultos mayores podrán participar de clases de funcional, mientras que los más jóvenes podrán disfrutar de actividades deportivas como vóley, básquet, cestoball y boccia, además de caminatas y juegos recreativos pensados especialmente para ellos.

La iniciativa busca fomentar hábitos saludables, promover el encuentro comunitario y fortalecer el bienestar integral de todos los participantes. La Municipalidad invita a todos los vecinos a acercarse y disfrutar de esta propuesta.