Atlético 9 de Julio se coronó campeón Provincial de mixto +50

El equipo mixto +50 de Newcom del Club Atlético 9 de Julio tuvo una actuación sobresaliente y se coronó campeón Provincial tras ganar los siete partidos disputados en el certamen desarrollado el sábado y domingo en el Polideportivo Municipal de Trenque Lauquen.

El torneo fue organizado por la Federación Bonaerense de Newcom y fiscalizado por FEVA, otorgando además la clasificación para el próximo Torneo Argentino de la disciplina.

El conjunto “Kosiukos” dominó de principio a fin la Zona “A”, donde consiguió contundentes victorias frente a Ramallo (15-12 y 15-13), La Plata (15-10 y 15-10), Salliqueló (15-6 y 15-3), San Vicente (15-4 y 15-4) y General Alvear (15-11 y 15-10), avanzando así a las semifinales como primero de grupo.

En semifinales, el Club Atlético protagonizó un duro encuentro ante Las Flores. Luego de caer en el primer set por 11-15, el equipo reaccionó con autoridad y se quedó con los dos parciales siguientes por 15-10 y 10-8, logrando el pase a la gran final.

En el partido decisivo volvió a encontrarse con el fuerte conjunto de Ramallo, campeón del Provincial anterior. Tras un primer set muy parejo, que los “Kosiukos” ganaron 15-13, el equipo mostró toda su jerarquía y terminó imponiéndose con claridad por 15-4 en el segundo parcial, para quedarse con un nuevo título Provincial.

El plantel campeón estuvo integrado por Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniasi, Claudia Cañizal, Verónica Mallemaci, Rubén Neri, Marcelo Dicásolo, Diego Diez, Marcelo González, Adrián Spalla y Oscar Spalla. La dirección técnica estuvo a cargo de Susana Reale.