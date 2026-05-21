Atlético 9 de Julio presente en el Provincial de Trenque Lauquen

El próximo sábado 23 y domingo 24 se disputará en el Polideportivo Municipal de Trenque Lauquen un nuevo Torneo Provincial de Newcom mixto, que reunirá a equipos de toda la provincia de Buenos Aires en las cuatro categorías competitivas.

El certamen es organizado por la Federación Bonaerense y contará con la fiscalización de la FEVA, a través de la Secretaría de Newcom. Además de la importancia deportiva, el torneo tendrá carácter clasificatorio para el Torneo Argentino que se desarrollará próximamente en Santiago del Estero.

En esta competencia estará presente el Club Atlético 9 de Julio, que participará en la categoría +50 junto a otros diez equipos. Los conjuntos fueron distribuidos en las zonas “A” y “B”, clasificando a semifinales los dos mejores de cada grupo, para luego disputar las instancias decisivas.

El equipo nuevejuliense afrontará el certamen con la tranquilidad de ya tener asegurada su presencia en el Campeonato Argentino, gracias a su condición de campeón vigente y líder del ranking nacional. Sin embargo, la participación en Trenque Lauquen será una buena oportunidad para mantenerse en competencia y continuar ajustando detalles de cara al compromiso nacional.

Desde la organización destacaron el crecimiento que viene teniendo el newcom en la provincia de Buenos Aires, con equipos cada vez más competitivos y un nivel de juego en constante evolución.