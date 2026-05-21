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En el Parque San Martín se hacen trabajos de limpieza y recuperación de la laguna

Tras reacondicionar la “cosechadora de algas”, el Municipio inició la extracción de vegetación flotante que cubría gran parte del espejo de agua del principal paseo público de la ciudad

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Luego de varias jornadas de preparación y reacondicionamiento del equipamiento necesario, comenzaron las tareas de extracción de los denominados “repollitos de agua” que habían avanzado sobre gran parte de la laguna del Parque General San Martín, modificando notablemente el aspecto del espejo de agua.

Para concretar los trabajos se recuperó y volvió a poner en funcionamiento la denominada “cosechadora de algas”, una maquinaria específica para este tipo de intervenciones que debió ser reparada y equipada especialmente para operar nuevamente.

Las tareas permitirán retirar de manera progresiva la vegetación flotante acumulada y mejorar tanto las condiciones ambientales como el paisaje de uno de los espacios verdes más representativos y concurridos de Nueve de Julio.

Con el correr de los días y el avance de la limpieza, se espera que la laguna recupere paulatinamente su aspecto habitual, favoreciendo además el disfrute de vecinos y visitantes que diariamente utilizan el parque como lugar de recreación y encuentro.

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