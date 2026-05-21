Restricción de tránsito pesado por el Día de la Revolución de Mayo

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La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, informó que durante el fin de semana largo por el Día de la Revolución de Mayo se implementará una restricción a la circulación de camiones con carga superior a las siete toneladas de porte bruto en distintos corredores turísticos bonaerenses.

La medida alcanzará a la Autovía 2, las rutas provinciales 11, 36, 56, 63 y 74, además de la Autopista Buenos Aires–La Plata, y tendrá como objetivo facilitar el desplazamiento vehicular y reducir el riesgo de siniestros de tránsito en rutas con alto flujo turístico.

Los horarios de restricción serán los siguientes:

Sentido hacia la Costa Atlántica Viernes 22 de mayo: de 18:00 a 23:59. Sábado 23 de mayo: de 06:00 a 14:00.

Sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Lunes 25 de mayo: de 14:00 a 23:59.



Los tramos alcanzados por la medida son:

Autopista Buenos Aires–La Plata: desde CABA hasta la ciudad de La Plata.

desde CABA hasta la ciudad de La Plata. Ruta Provincial 2 (Autovía 2): desde el kilómetro 40,5 del ramal Buenos Aires–Mar del Plata hasta el kilómetro 400, en Camet.

desde el kilómetro 40,5 del ramal Buenos Aires–Mar del Plata hasta el kilómetro 400, en Camet. Ruta Provincial 11: desde la intersección con la Ruta 36, en Pipinas, hasta el kilómetro 537, en Chapadmalal.

desde la intersección con la Ruta 36, en Pipinas, hasta el kilómetro 537, en Chapadmalal. Ruta Provincial 36: desde la rotonda con la Ruta 10, en La Plata, hasta su intersección con la Ruta 11.

desde la rotonda con la Ruta 10, en La Plata, hasta su intersección con la Ruta 11. Ruta Provincial 56: desde General Conesa hasta General Madariaga.

desde General Conesa hasta General Madariaga. Ruta Provincial 63: desde Dolores hasta Esquina de Crotto.

desde Dolores hasta Esquina de Crotto. Ruta Provincial 74: desde Maipú hasta Pinamar.

Vialidad aclaró que quedarán exceptuados de la restricción los vehículos que transporten leche y derivados, animales vivos, pescado y mariscos congelados, productos frutihortícolas, prensa, emergencias, combustibles, gases medicinales, medicamentos, residuos urbanos y patogénicos, además de grúas, transporte judicial y cargas específicas como sebo, huesos y cueros.

Asimismo, el organismo recordó una serie de recomendaciones para quienes viajen durante el feriado: circular con luces bajas encendidas, respetar las velocidades máximas y mínimas, utilizar cinturón de seguridad, contar con la VTV al día, no consumir alcohol antes de conducir y garantizar el correcto traslado de menores de edad en los asientos traseros.