Restricción de tránsito pesado por el Día de la Revolución de Mayo

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, informó que durante el fin de semana largo por el Día de la Revolución de Mayo se implementará una restricción a la circulación de camiones con carga superior a las siete toneladas de porte bruto en distintos corredores turísticos bonaerenses.
La medida alcanzará a la Autovía 2, las rutas provinciales 11, 36, 56, 63 y 74, además de la Autopista Buenos Aires–La Plata, y tendrá como objetivo facilitar el desplazamiento vehicular y reducir el riesgo de siniestros de tránsito en rutas con alto flujo turístico.
Los horarios de restricción serán los siguientes:
- Sentido hacia la Costa Atlántica
- Viernes 22 de mayo: de 18:00 a 23:59.
- Sábado 23 de mayo: de 06:00 a 14:00.
- Sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Lunes 25 de mayo: de 14:00 a 23:59.
Los tramos alcanzados por la medida son:
- Autopista Buenos Aires–La Plata: desde CABA hasta la ciudad de La Plata.
- Ruta Provincial 2 (Autovía 2): desde el kilómetro 40,5 del ramal Buenos Aires–Mar del Plata hasta el kilómetro 400, en Camet.
- Ruta Provincial 11: desde la intersección con la Ruta 36, en Pipinas, hasta el kilómetro 537, en Chapadmalal.
- Ruta Provincial 36: desde la rotonda con la Ruta 10, en La Plata, hasta su intersección con la Ruta 11.
- Ruta Provincial 56: desde General Conesa hasta General Madariaga.
- Ruta Provincial 63: desde Dolores hasta Esquina de Crotto.
- Ruta Provincial 74: desde Maipú hasta Pinamar.
Vialidad aclaró que quedarán exceptuados de la restricción los vehículos que transporten leche y derivados, animales vivos, pescado y mariscos congelados, productos frutihortícolas, prensa, emergencias, combustibles, gases medicinales, medicamentos, residuos urbanos y patogénicos, además de grúas, transporte judicial y cargas específicas como sebo, huesos y cueros.
Asimismo, el organismo recordó una serie de recomendaciones para quienes viajen durante el feriado: circular con luces bajas encendidas, respetar las velocidades máximas y mínimas, utilizar cinturón de seguridad, contar con la VTV al día, no consumir alcohol antes de conducir y garantizar el correcto traslado de menores de edad en los asientos traseros.