Lincoln integra la nueva red provincial de viveros municipales

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La Dirección de Espacios Verdes de Lincoln participó esta semana del primer encuentro virtual para la creación de la Red Provincial de Viveros Municipales, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense. Durante la reunión, realizada el martes, referentes de distintos municipios intercambiaron experiencias sobre la gestión de viveros y huertas locales.

Desde el área local, la directora Viviana Ruedas valoró la incorporación a la red y destacó que permitirá compartir conocimientos, sumar herramientas de trabajo y potenciar la producción del vivero municipal, en línea con las mejoras que se vienen desarrollando en el Parque.