La Anmat prohibió la venta de seis filtros de agua

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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó la prohibición y retiro del mercado de distintos purificadores y filtros de agua domiciliarios luego de detectar irregularidades vinculadas a su comercialización y falta de habilitación sanitaria.

La medida afecta a varias marcas que comercializaban productos sin los registros correspondientes. Según explicó el organismo, esto impide garantizar la seguridad, calidad y eficacia de los equipos utilizados para acondicionar el agua de las casas.

Según se indicó, los productos en infracción pertenecen a las siguientes marcas:

Vyse

Pideweb

Watercom

Haru

Crafty Solution

Ecoaquas Ante esta situación irregular, el organismo prohibió la venta en todo el país y en internet de estos productos para “proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos”, ya que se desconocen las condiciones de fabricación y la empresa responsable de su elaboración, motivo por el cual “no se pueden brindar garantías acerca de su eficacia y seguridad”.