Cáritas Nueve de Julio lanzó su colecta anual: “70 años alentando la esperanza”

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En una conferencia de prensa encabezada por el presidente de Cáritas Nueve de Julio, el padre Adolfo Petti, junto al padre Oscar Mentimurro y el secretario de la institución, José Luis Rodríguez, se presentó oficialmente la colecta anual 2026 bajo el lema “70 años alentando la esperanza”, elegido por Cáritas Argentina en el marco de su aniversario nacional.

Durante el encuentro, los referentes destacaron la importancia de la solidaridad comunitaria y convocaron a toda la sociedad nuevejuliense a participar de una nueva edición de la campaña solidaria, que tendrá lugar los días 6 y 7 de junio.

El padre Adolfo Petti explicó que este año la colecta coincidirá con la celebración de Corpus Christi, por lo que las actividades religiosas y solidarias estarán unidas en una misma jornada de fe y compromiso social.

“El sábado se realizará la colecta como todos los años, mientras que el domingo tendremos la única misa en la catedral a las 16 horas y desde allí saldrá la procesión de Corpus Christi hacia Fátima para recibir la bendición del Obispo. Invitamos a todos a participar y también a dejar su donación durante la misa o al llegar a Fátima, donde habrá alcancías disponibles”, expresó.

Además, remarcó que “Cáritas somos todos” y definió esta campaña como “una oportunidad de la Iglesia Católica de salir a la calle y encontrarse con quienes más necesitan”.

Por su parte, el padre Oscar Mentimurro profundizó sobre el lema elegido este año y recordó que Cáritas Argentina cumple siete décadas de trabajo solidario.

“Son 70 años brindando servicio y tendiendo la mano a los hermanos más necesitados. Alentar la esperanza significa acompañar en tiempos difíciles y estar cerca de quien necesita ayuda”, señaló.

Mentimurro destacó además un hecho significativo para la ciudad: los 65 años de Cáritas parroquial de Nueve de Julio.

“Prácticamente nació junto con Cáritas nacional, incluso antes que la diocesana. Eso habla del compromiso histórico de esta comunidad”, afirmó.

El sacerdote también remarcó el sentido espiritual de la colecta, vinculando la celebración del Corpus Christi con el servicio a los pobres.

“En el pan consagrado adoramos a Cristo y en el pobre lo servimos. Jesús está presente en la Eucaristía, pero también en el hermano necesitado”, sostuvo, citando además a San Vicente de Paul y a Madre Teresa.

En cuanto a la organización, José Luis Rodríguez detalló cómo se desarrollará la campaña solidaria.

Las actividades comenzarán los primeros días de junio con estudiantes del Colegio de Hermanas recorriendo semáforos con alcancías. El sábado 6, desde las 13.30 horas, se pondrá en marcha la tradicional colecta domiciliaria.

“Hemos preparado 90 recorridos y necesitamos alrededor de 90 autos y 400 jóvenes o colaboradores para cubrir toda la ciudad”, explicó Rodríguez.

La convocatoria está abierta a familias, grupos parroquiales, jóvenes y vecinos que quieran sumarse con vehículos o colaborando en las recorridas.

En esta edición no se solicitará ropa, sino principalmente alimentos no perecederos y dinero en efectivo. También estará habilitado el alias “Caritas 9 de Julio” para quienes prefieran realizar aportes digitales.

Desde la institución señalaron que, como ocurre cada año, además de las donaciones particulares también se enviaron notas a empresas y comercios de la ciudad, muchos de los cuales ya comenzaron a colaborar.

Finalmente, los organizadores agradecieron el acompañamiento de los medios de comunicación y renovaron el llamado a la comunidad.

“Es un momento clave para hacer concreto el amor al prójimo. Todos pueden ser parte de Cáritas y ayudar a alentar la esperanza”, concluyeron.