Renovación de autoridades en el Colegio de Abogados de Mercedes

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El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes llevó adelante este 19 de mayo de 2026 su acto electoral para la renovación de autoridades, en una jornada que, según se destacó oficialmente, transcurrió en un clima de participación activa y normalidad democrática.

De acuerdo al escrutinio realizado por la Comisión Electoral, la Lista 1 “Unidad y Gestión” obtuvo el triunfo con 293 votos, equivalentes al 47,10% del total. En segundo lugar se ubicó la Lista 2 “Coherencia”, con 189 votos (30,38%), mientras que la Lista 3 “Nuevo Colegio” alcanzó 140 votos (22,52%).

En total votaron 622 matriculados, cifra que representó casi el 50% del padrón habilitado.

Como resultado de la elección, el Dr. Horacio Oscar Deluca (n) será el nuevo presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes.

La Lista 3 no logró alcanzar el piso mínimo del 25% requerido para participar en la distribución de cargos, por lo que la integración de autoridades quedó repartida entre las Listas 1 y 2.

Consejo Directivo

Además de la presidencia a cargo del Dr. Horacio Oscar Deluca (n), fueron electos como consejeros titulares por cuatro años los doctores Pablo Luis Rossi, María Bernarda Ormaechea, Juan Francisco Lisciotto, Ariel Jesús Costantino y César Arnaldo Peisino.

Como consejeros suplentes por cuatro años fueron designados María Daniela Jornet Raban, Diego Alfonso Pérez, Nicasio Scarlassa, Daniel Germán Giuliano y María Elizabeth Rebottaro. En tanto, la Dra. Micaela Milagros Dova ocupará el cargo de consejera suplente por dos años.

Tribunal de Disciplina y Caja de Previsión

Para el Tribunal de Disciplina fueron elegidos como miembros titulares Marcelo Hugo Monaldi y María Fabiana Rezolino, mientras que José María García, Fernando Martín Tancredi y Claudio Alejandro Ubertino Rosso se desempeñarán como suplentes.

Por su parte, en representación de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, fue electo como director titular Domingo De Paola y como directora suplente Erica Marcela Benholtoz.

El CADJMercedes fue constituido el 23 de junio de 1916 y funciona como entidad de derecho público no estatal, regida por la Ley 5177 de la Provincia de Buenos Aires.