Importante jornada de capacitación vial con entrega de equipamiento para fuerzas de seguridad

Este mediodía se llevó a cabo en el Centro de Desarrollo Socio Productivo “San Cayetano” una importante jornada de capacitación y concientización vial impulsada por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer las herramientas de prevención, formación y seguridad en el tránsito.

El encuentro fue encabezado por la intendente municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, junto al ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, quien visitó el distrito para acompañar las políticas de seguridad vial y promover acciones de concientización.

También participaron el secretario de Gobierno, Federico Aranda; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Esteban Naudín; el subsecretario de Políticas de Seguridad bonaerense, Eduardo Feijo, además de funcionarios provinciales y municipales.

La capacitación estuvo dirigida a efectivos policiales, inspectores de tránsito y personal de Guardia Urbana. Fue dictada por especialistas del Ministerio de Transporte, quienes abordaron temas vinculados a la prevención de siniestros viales, educación vial y el uso correcto del casco en motociclistas, uno de los ejes centrales de la jornada.

En el marco de la actividad, se realizó la entrega de 25 bicicletas con casco y 25 cascos de motos, destinados a la subsecretaría de Seguridad y Tránsito, Policía Comunal y Patrulla Rural, como parte de las políticas de fortalecimiento operativo en territorio.

Programa provincial de seguridad vial

La iniciativa se enmarca en la campaña “Siempre Casco”, que recorre los 135 distritos bonaerenses con el objetivo de promover el uso obligatorio del casco en motociclistas y ciclistas, cuidando la vida de los actores viales.

Asimismo, el programa de Ecomovilidad impulsa el uso de bicicletas como alternativa sustentable, mientras que el sistema de Pases Libres Multimodales garantiza el acceso gratuito al transporte público para personas con discapacidad, trasplantados y pacientes en lista de espera.

Declaraciones

Durante el acto, la intendente María José Gentile destacó el acompañamiento provincial y remarcó el objetivo de avanzar hacia “una ciudad más ordenada, pero sobre todo más segura para cada uno de los vecinos”. También subrayó el trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad, inspectores y Guardia Urbana, y la importancia de la educación vial desde edades tempranas.

Gentile señaló además que el Municipio continuará siendo “estricto” en el cumplimiento de las normas de tránsito, especialmente en el uso del casco y la documentación obligatoria. También hizo referencia a la problemática de las “hordas de motos”, afirmando que no se permitirán escapes libres ni situaciones de desorden en la vía pública.

Por su parte, el ministro Martín Marinucci valoró el trabajo articulado con el Municipio y destacó que las políticas de control tienen un enfoque preventivo. “El objetivo no es sancionar, sino cuidar la vida de las personas”, expresó, al tiempo que remarcó la importancia de la educación vial y la necesidad de generar cambios de conducta en la ciudadanía.

Finalmente, el funcionario provincial sostuvo que la siniestralidad vial es prevenible y que el trabajo conjunto entre Estado y comunidad es clave para reducir los accidentes y sus consecuencias.