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Importante jornada de capacitación vial con entrega de equipamiento para fuerzas de seguridad

La actividad fue encabezada por la intendente María José Gentile junto al ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, e incluyó formación para agentes locales y la entrega de bicicletas y cascos para fortalecer la seguridad vial en el distrito

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