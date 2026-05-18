Disponible para consulta pública el informe económico del evento “Sazón”

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La Municipalidad de Nueve de Julio comunicó a la comunidad que ya se encuentra disponible la rendición de cuentas del evento “Sazón”, desarrollado los días 11 y 12 de abril del corriente año, tal como adelantara en Cadena Nueve, Cecilia Fussari, Subsecretaria de Producción municipal.

Según se señaló desde el Ejecutivo municipal, la documentación podrá ser consultada por todos los vecinos interesados, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la transparencia en la gestión y garantizar el acceso a la información pública.

Desde el municipio destacaron que esta iniciativa busca continuar consolidando mecanismos de participación ciudadana y brindar mayor conocimiento sobre la administración de los recursos destinados a este tipo de eventos comunitarios.

De esta manera, la gestión municipal reafirma su compromiso con la transparencia y la correcta administración de los fondos públicos, promoviendo el acceso de la comunidad a información vinculada a las actividades organizadas en la ciudad.