Cecilia Fussari al explicar la organización de Sazón: “No hubo ningún manejo turbio del dinero”

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La Subsecretaria de Producción de la Comuna de Nueve de Julio respondió a los cuestionamientos surgidos en torno al manejo económico del festival Sazón en la última sesión del Concejo Deliberante por la Edil Male Defunchio y aseguró que todo el proceso estuvo respaldado por documentación y acuerdos previos con cada uno de los sectores participantes.

Durante un dialogo en ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Visión Plus TV y Máxima 89.9, explicó que la intervención de la Cámara de Comercio tuvo como objetivo aportar mayor transparencia administrativa y evitar que los fondos fueran manejados directamente por el municipio. Según detalló, la entidad únicamente se encargó de cobrar y realizar los pagos correspondientes, mientras que cada movimiento quedó registrado.

En ese sentido, remarcó que el expediente con toda la información está disponible para cualquier vecino que quiera consultarlo y adelantó que también se publicarán los números completos del evento. Allí figuran transferencias, devoluciones, pagos realizados, ingresos por publicidad y el detalle de los gastos efectuados.

La funcionaria sostuvo que la realización del evento respondió además a un pedido concreto de los sectores que participaron, particularmente luego de un año complejo desde el punto de vista económico. Señaló que comerciantes gastronómicos, emprendedores, artesanos, elaboradores y representantes de fiestas populares plantearon la necesidad de generar espacios de venta y promoción.

Explicó que antes de avanzar con la organización se realizaron reuniones por separado con cada uno de los sectores involucrados para definir costos y modalidades de participación. Allí, aseguró, se consensuaron los aportes económicos que debía realizar cada actor.

También aclaró que muchos participantes no afrontaron esos costos de manera directa, ya que se les ofreció la posibilidad de comercializar espacios publicitarios durante el evento para cubrir esos valores.

Según indicó, el municipio absorbió gastos vinculados a personal, tránsito, seguridad, mantenimiento y logística, mientras que los aportes privados se destinaron principalmente a cubrir estructura técnica, sonido, escenario y montaje.

Además, detalló que parte del saldo restante fue utilizado para la compra de equipamiento que quedará disponible para futuras ediciones, entre ellos tanques de agua, cables eléctricos e insumos para infraestructura.

Frente a las críticas, cuestionó que se instalen sospechas sin revisar previamente la información disponible y sostuvo que muchas veces se pierde de vista el impacto positivo que generó el festival en la economía local.

En esa línea, remarcó que miles de personas recorrieron el evento, generando ventas para comerciantes, feriantes y productores locales, además de darle visibilidad a emprendimientos de Nueve de Julio.

Finalmente, adelantó que el municipio ya trabaja en la creación de una ordenanza específica para regular futuras ediciones de Sazón, con el objetivo de darle un marco formal propio y consolidarlo como uno de los eventos más importantes de la Provincia de Buenos Aires.

Mayo en San Cayetano – 19 de mayo – Uso responsable de internet

Uno de los encuentros más esperados será el del 19 de mayo, centrado en el uso responsable de internet y las nuevas tecnologías, destacó la Contadora Público.

Detalló como se realiará la jornada de ‘Mayo en San Cayetano, destacando que esye artes 19 la jornada estará dividida en tres segmentos:

11 hs: niños

niños 17 hs: jóvenes

jóvenes 19 hs: adultos

El objetivo es brindar herramientas sobre seguridad digital, uso responsable de redes sociales, educación digital y oportunidades que ofrece internet.