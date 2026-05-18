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ANSES móvil: atenderá el 21 de Mayo en la localidad de Patricios

Estará en calle Belgrano S/N y Avellaneda, en el Destacamento Policial, de 9,30 a 12,30 hs

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La delegación de ANSES móvil recibirá consultas y realizará trámites de la Seguridad Social, a través de los operativos de atención.

Los interesados pueden acercarse con DNI y la documentación requerida para realizar gestiones sobre la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, asignaciones familiares y de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción), presentación del certificado escolar, Prestación por Desempleo, cambio de lugar de cobro, designación de apoderados, generación de Clave de la Seguridad Social, constancia de empadronamiento a una Obra Social, actualización de datos personales, entre otras.

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