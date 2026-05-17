Nueve de Julio, incluido en la nueva concesión de la Ruta 5: habrá peaje en Gorostiaga y Lonquimay con nuevas tarifas

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El Gobierno nacional avanzó con el nuevo esquema de privatización de rutas y adjudicó por un período de 20 años la concesión del denominado Tramo Pampa de la Ruta Nacional 5 a la empresa mendocina Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. (CEOSA), que tendrá a su cargo la operación, mantenimiento y explotación del corredor vial que une Luján con Santa Rosa.

La medida impacta directamente en Nueve de Julio, ya que la ciudad forma parte de uno de los corredores más transitados del país y esenciales para el movimiento productivo entre Buenos Aires y La Pampa.

Uno de los principales cambios será la incorporación de dos nuevas estaciones de peaje: una en Gorostiaga, en el partido de Chivilcoy, y otra en Lonquimay, en la provincia de La Pampa. Estas nuevas cabinas se sumarán a las ya existentes en Olivera, Nueve de Julio y Trenque Lauquen, ampliando la cantidad de puntos de cobro sobre la traza.

De acuerdo a la oferta presentada en la licitación, la tarifa base para vehículos livianos fue fijada en $2.355,37 más IVA, lo que llevaría el valor final a aproximadamente $2.850 por cabina. Esto significa que quienes viajen desde La Pampa hacia Capital Federal podrían afrontar varios peajes en un mismo recorrido.

Actualmente, automovilistas, transportistas y vecinos vienen reclamando por el deterioro de la Ruta 5, una vía que registra alto tránsito diario, numerosos siniestros viales y sectores con un marcado desgaste de calzada.

El nuevo contrato establece que la empresa concesionaria deberá encargarse de tareas de mantenimiento, conservación, señalización y servicios al usuario. Sin embargo, uno de los cuestionamientos que surgió tras conocerse la adjudicación es que, por el momento, no se detallaron obras estructurales de ampliación o transformación en autopista para una ruta que desde hace años presenta serios problemas de seguridad vial.

Con este nuevo esquema, Nueve de Julio vuelve a quedar en el centro del debate por el costo de circular por la Ruta 5 y por el reclamo histórico de obras que acompañen el aumento en los peajes.