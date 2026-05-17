Mariano Navone reaccionó a tiempo y eliminó a Trungelliti tras una remontada épica en Ginebra

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Mariano Navone protagonizó una remontada memorable en la primera ronda del ATP 250 de Ginebra al vencer a su compatriota Marco Trungelliti por 5-7, 7-5 y 6-1, en un duelo que parecía sentenciado en favor del santiagueño.

El nacido en Nueve de Julio estuvo contra las cuerdas durante gran parte del encuentro. Trungelliti se quedó con el primer set por 7-5 y en el segundo dominaba con claridad: ganaba 5-1 y estaba 30-15 con su servicio, apenas a dos puntos de cerrar el partido.

Sin embargo, allí comenzó la reacción de Navone. El argentino de 25 años recuperó confianza, aprovechó el desgaste físico de su rival y cambió por completo el desarrollo del encuentro. Encadenó una racha demoledora de 11 juegos contra uno para revertir una situación límite y sellar una victoria que parecía imposible.

El partido duró dos horas y 56 minutos y significó un duro golpe para Trungelliti, de 36 años, que sumó su cuarta derrota consecutiva luego de haber alcanzado semanas atrás la final del ATP de Marrakech, donde cayó ante el español Rafa Jódar.

Para Navone, en cambio, el triunfo representa un envión anímico importante de cara a la gira sobre polvo de ladrillo. En la segunda ronda del certamen suizo enfrentará al británico Cameron Norrie, tercer preclasificado del torneo.