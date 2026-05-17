El Padre Adolfo Petti presidió la misa por la Ascensión del Señor transmitida para toda la diócesis desde la Catedral nuevejuliense

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En el marco de la celebración del día de precepto por la solemnidad de la Ascensión del Señor, el Padre Adolfo Petti presidió este domingo la santa misa en la Catedral Catedral Santo Domingo de Guzmán, ceremonia que fue transmitida por Cadena Nueve con el objetivo de llegar a todos los hogares, hospitales, hogares de adultos mayores y distintos puntos del distrito.

La celebración litúrgica permitió que numerosas familias pudieran seguir la eucaristía desde sus casas, especialmente aquellas personas que por cuestiones de salud, edad o distancia no pudieron asistir de manera presencial al templo mayor de la ciudad.

Durante la liturgia se proclamaron las lecturas correspondientes a la solemnidad de la Ascensión del Señor. En la primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, se recordó el momento en que Jesús asciende al cielo ante la mirada de sus discípulos y les encomienda la misión de ser sus testigos “hasta los confines de la tierra”.

Además, se compartió el salmo responsorial: “El Señor asciende entre aclamaciones”, mientras que en la segunda lectura, extraída de la carta de San Pablo, se destacó la esperanza cristiana y la gloria de Cristo resucitado.

El Evangelio, según San Mateo, recordó el mandato final de Jesús a sus discípulos: “Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.

El mensaje del Padre Petti

En su homilía, el Padre Petti reflexionó sobre el verdadero significado de la Ascensión y explicó que este acontecimiento no debe interpretarse desde una mirada geográfica, sino espiritual.

“Cuando decimos que Jesús subió al cielo, no estamos hablando de un lugar físico, sino de su glorificación plena junto al Padre”, expresó.

Asimismo, remarcó que la Ascensión marca el cierre del ministerio terrenal de Jesús y el comienzo de la misión evangelizadora de la Iglesia.

“No debemos quedarnos mirando al cielo. Debemos salir al mundo y anunciar el Evangelio”, señaló durante su mensaje a los fieles.

El sacerdote también destacó que todos los cristianos están llamados a ser testigos de Cristo en su vida cotidiana.

“En un mundo donde muchas veces falta esperanza, estamos llamados a transmitir alegría, amor y valores que permanezcan”, sostuvo.

Pedido por el uso responsable de la inteligencia artificial

Uno de los momentos más destacados de la celebración fue durante la oración de los fieles, donde se elevó una intención especial por los comunicadores sociales.

Se pidió particularmente que, frente al crecimiento de la inteligencia artificial y la circulación de contenidos falsos o manipulados, los trabajadores de prensa y comunicadores actúen con responsabilidad.

“Por los comunicadores sociales, para que ante el auge de la inteligencia artificial sean responsables, cuidando no difundir contenidos falsos, manipuladores o confusos”, fue una de las intenciones pronunciadas durante la misa.

Oración por el país

También hubo una plegaria especial por la Argentina y sus gobernantes.

“Por nuestra patria y sus gobernantes, para que sepan llevar adelante un país con justicia, igualdad y verdad”, expresaron durante la celebración.

Camino hacia Pentecostés

Finalmente, el Padre Petti recordó que la Iglesia transita los últimos días del tiempo pascual y convocó a los fieles a prepararse espiritualmente para la celebración de Pentecostés.

Invitó especialmente a rezar al Espíritu Santo durante la semana y renovar el compromiso cristiano de vivir y anunciar el Evangelio.

La misa concluyó con la liturgia eucarística y fue seguida por numerosos televidentes de toda la diócesis, consolidando una vez más este servicio religioso televisivo como una herramienta de acompañamiento espiritual para quienes no pueden asistir presencialmente a la iglesia.