La vejez como nueva etapa de vida más disponible

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Durante muchos años nos hicieron creer que envejecer era perder.

Perder fuerza, perder belleza, perder oportunidades, perder lugar en el mundo. Como si la vida tuviera fecha de vencimiento para los sueños y para la alegría.

Y qué equivocación tan grande hemos aceptado en silencio.

La vejez no es el final de nada.

La vejez puede ser, quizás, la etapa más libre de todas.

Cuando somos jóvenes vivimos corriendo detrás de obligaciones: formar una familia, conseguir trabajo, pagar cuentas, criar hijos, demostrar capacidades, sostener expectativas propias y ajenas. Muchas veces vivimos para cumplir con lo que otros esperan de nosotros.

Y sin darnos cuenta, dejamos para después nuestros propios deseos.

Después viajo.

Después descanso.

Después escribo.

Después aprendo guitarra.

Después digo lo que siento.

Después me dedico tiempo.

Y ese “después” llega vestido de canas.

Entonces aparece algo maravilloso: el tiempo deja de ser un enemigo y comienza a convertirse en un maestro. Ya no necesitamos impresionar a nadie. Ya no competimos. Ya no corremos detrás de apariencias vacías.

La vejez trae una libertad silenciosa pero profunda: la libertad de ser auténticos.

Podemos vestirnos como queremos.

Hablar menos y decir más.

Elegir mejor nuestras compañías.

Alejarnos de conflictos innecesarios.

Dedicar tiempo a lo que verdaderamente alimenta el alma.

Y también aparece una riqueza invaluable: la experiencia.

Los años nos enseñaron a caer y levantarnos.

Nos mostraron que casi todo pasa, incluso el dolor más intenso. Aprendimos que los abrazos importan más que las cosas materiales y que el amor sincero vale más que cualquier éxito superficial.

La sociedad suele mirar a las personas mayores con lástima o con indiferencia. Grave error.

Un adulto mayor no necesita compasión. Necesita respeto. Necesita espacios.Necesita escucha.

Y sobre todo necesita sentirse útil.

Porque hay algo profundamente hermoso en esta etapa: cuando uno entiende que ya no vino al mundo solo a acumular, sino también a sembrar.

Sembrar paciencia en los nietos.

Sembrar consejos en quien los necesita.

Sembrar historias para que no se pierda la memoria familiar.

Sembrar ternura en tiempos donde todo parece urgente y frío.

Tal vez por eso me gusta pensar en esta etapa como una cosecha y una siembra al mismo tiempo.

Cosechamos lo vivido.

Sembramos lo aprendido.

Y aquí aparece la verdadera libertad: dejar de vivir solamente para uno mismo y comenzar a vivir también para los demás.

Una llamada a quien está solo.

Una comida compartida.

Una palabra de aliento.

Una mano tendida.

Los años pueden quitarnos velocidad, pero muchas veces nos regalan sensibilidad.

Y eso también es un privilegio.

Envejecer no debería dar miedo.

Lo verdaderamente triste sería llegar a viejo sin haber aprendido a amar mejor.

Si hoy tenés canas, arrugas o pasos más lentos, no te disculpes por ello. Son medallas invisibles de alguien que ha resistido tormentas.

Y si sos joven, acercate a un adulto mayor. Escuchá sus historias. Allí hay bibliotecas enteras caminando lentamente por las plazas.

La vejez puede ser una nueva libertad porque ya no se trata de aparentar juventud eterna.

Se trata de vivir con verdad.

Y mientras tengamos vida, siempre habrá algo para sembrar.

Una palabra.

Un gesto.

Una enseñanza.

Una esperanza.

Porque el corazón no envejece cuando sigue dando frutos.

Y quizás, al final de todo, eso sea vivir bien: llegar a viejo con las manos arrugadas… pero llenas de semillas.