El Kartódromo del Automoto Club Nuevejuliense vive una intensa jornada con la tercera fecha del Karting del Centro

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El Kartódromo del Automoto Club Nuevejuliense atraviesa una intensa jornada de sábado con el desarrollo de la tercera fecha del Karting del Centro, en un fin de semana que avanza con normalidad pese a las bajas temperaturas y el fuerte viento que se registra en la ciudad de Nueve de Julio.

Desde las primeras horas del día, equipos, pilotos y fanáticos comenzaron a darle color al escenario nuevejuliense, ratificando una vez más el poder de convocatoria que tiene la categoría más importante del karting de tierra del país. A pesar de las condiciones climáticas adversas, una importante cantidad de espectadores se acercó al circuito para acompañar el espectáculo.

Durante la mañana se llevaron adelante intensas tandas de entrenamientos, donde los protagonistas comenzaron a ultimar detalles en la puesta a punto de sus máquinas de cara a una jornada clave.

En horas de la tarde, la actividad se concentra en las tandas clasificatorias de todas las divisionales, instancia que empieza a definir a los pilotos que buscarán los mejores lugares de partida para las series y finales programadas para este domingo.

Con una gran cantidad de kartings en pista y un destacado nivel competitivo, el Karting del Centro vuelve a demostrar todo su potencial en el trazado de Nueve de Julio, en un evento que reúne a pilotos y estructuras provenientes de distintos puntos de la provincia y la región.

La expectativa crece de cara a la definición del fin de semana, donde se espera otra gran convocatoria para vivir las series y finales de una categoría que continúa consolidándose como una de las más convocantes del automovilismo regional.