Madrugadores del 9 realizaron el rezo número 304 con la participación de 50 varones

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En una jornada marcada por la fe, la oración y el compromiso espiritual, el grupo Madrugadores del 9 llevó adelante su rezo número 304, con la participación de 50 varones, reafirmando una tradición religiosa que se mantiene vigente desde su creación el 27 de septiembre de 2014.

El encuentro reunió a integrantes de la comunidad que, como en cada convocatoria, se congregaron para compartir un momento de reflexión y elevar plegarias por distintas intenciones personales y familiares.

Durante el rosario se realizaron numerosos pedidos por la salud de familiares, amigos y vecinos, además de oraciones especiales por madres, hijos, hermanos y adultos mayores. También se pidió por la protección de las familias y por quienes atraviesan situaciones difíciles.

La jornada comenzó con la invocación al Espíritu Santo, seguida por el rezo del Santo Rosario y una oración especial a San José. Posteriormente, los participantes rezaron los misterios gloriosos, iniciando con la reflexión sobre la resurrección de Jesucristo como símbolo de esperanza y renovación de la fe.

Desde su nacimiento en 2014, el grupo Madrugadores del 9 ha sostenido de manera ininterrumpida estos encuentros de oración, consolidándose como un espacio de unión espiritual y acompañamiento para decenas de familias.

Con este rezo número 304 y la participación de medio centenar de hombres, el grupo continúa fortaleciendo su misión de evangelización y encuentro comunitario a través de la oración.