Educación vial en acción en Plaza Belgrano con alumnos y vecinos

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Con motivo de conmemorarse el Día de la Seguridad Vial, la Municipalidad de Nueve de Julio, en conjunto con la ONG local Estrellas Amarillas, llevará adelante una serie de jornadas pedagógicas y de concientización destinadas a promover hábitos responsables en la vía pública y fortalecer la educación vial desde edades tempranas.

La actividad principal tendrá lugar este jueves 11 de junio sobre calle Libertad, entre Mitre y San Martín, frente a la Plaza General Belgrano, sector que permanecerá cerrado al tránsito vehicular durante el desarrollo de la propuesta.

Con el objetivo de facilitar la participación de las instituciones educativas, la jornada estará dividida en dos turnos: de 9:30 a 11:30 horas por la mañana y de 13:30 a 16:30 horas por la tarde.

Uno de los principales atractivos será un circuito vial especialmente diseñado para los niños, equipado con bicicletas, cascos de seguridad y señalización urbana. A través de esta experiencia práctica, los alumnos podrán incorporar conocimientos sobre normas de tránsito y convivencia vial de manera dinámica y entretenida.

Asimismo, se instalará un semáforo pedagógico y cartelería educativa destinada a reforzar conceptos vinculados a la circulación segura y al respeto de las señales de tránsito.

La iniciativa también contempla la entrega de material informativo y folletos sobre educación vial y licencias de conducir. Entre los temas que se abordarán se encuentran los requisitos para obtener la licencia a los 16 y 17 años, los trámites por cambio de domicilio y otras gestiones relacionadas con la conducción responsable.

Durante la jornada, además, se desarrollarán juegos, actividades recreativas y propuestas didácticas, incluyendo dibujos pedagógicos para pintar y aprender, generando un espacio de participación donde la educación vial se incorpore de manera lúdica y accesible.

La propuesta llegará a las localidades del interior

Como parte de la iniciativa, las actividades también se trasladarán a distintas localidades del interior del partido mediante una modalidad adaptada.

El cronograma previsto contempla una jornada en Quiroga el miércoles 17 de junio y otra en Dudignac el miércoles 24 de junio, ampliando así el alcance de la campaña de concientización y educación vial en todo el distrito.

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios de formación y reflexión sobre la seguridad vial, promoviendo conductas responsables que contribuyan a la prevención de siniestros y al cuidado de la vida en la vía pública.