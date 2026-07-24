Vivienda y Urbanismo avanza con un plan integral para ordenar el crecimiento de Nueve de Julio

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La Secretaría de Vivienda y Urbanismo del Municipio de Nueve de Julio avanza en una serie de proyectos estratégicos destinados a ordenar el crecimiento de la ciudad y las localidades del distrito. Así lo expresaron el secretario de Vivienda y Urbanismo, Martín Banchero, y la directora general de Vivienda y Urbanismo, Paula Bercovich, durante una entrevista en el programa “Despertate”, que se emite por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV.

Durante la charla, ambos arquitectos coincidieron en que el hábitat es uno de los ejes centrales de la gestión y explicaron que actualmente se trabaja en la actualización del Código Urbano, el Código de Edificación y en una profunda reorganización de la información territorial del municipio.

Banchero destacó que el desafío es preparar al distrito para el crecimiento de los próximos años.

“El hábitat atraviesa toda la gestión municipal. Estamos trabajando para que la infraestructura, las normativas y la planificación acompañen la evolución de la ciudad y no lleguen detrás de ella”, señaló.

Un mapa integral de la tierra pública

Uno de los principales trabajos que lleva adelante el área de Urbanismo es la elaboración de un sistema digital que reúna toda la información vinculada a tierras municipales, provinciales, reservas fiscales, espacios verdes y loteos.

Bercovich explicó que hasta ahora la información existía, pero estaba distribuida en expedientes individuales, lo que dificultaba acceder rápidamente a los datos necesarios para la toma de decisiones.

“Estamos generando un mapa interactivo que nos permitirá conocer el estado de cada lote, qué tierras están disponibles, cuáles fueron adjudicadas, cuáles están escrituradas y cuáles presentan situaciones pendientes”, explicó.

La funcionaria indicó además que este relevamiento permitirá planificar futuras políticas habitacionales con mayor precisión y transparencia.

Plan Familia Propietaria

En cuanto al programa Plan Familia Propietaria, Bercovich recordó que la Secretaría participa en distintas etapas del proceso, desde el loteo inicial hasta el seguimiento de las obras que realizan los adjudicatarios.

El área también controla el cumplimiento del cargo de construcción, que establece que las viviendas deben ser habitables dentro de los primeros dos años posteriores a la adjudicación del terreno.

Espacios verdes y nuevas plazas

Otro de los proyectos en desarrollo apunta a reorganizar los espacios verdes que fueron quedando distribuidos en pequeños sectores producto del crecimiento urbano.

La propuesta contempla evaluar, mediante las herramientas legales correspondientes, la posibilidad de unificar esos espacios para conformar plazas de mayor superficie y con mejores condiciones de mantenimiento.

Paralelamente, se trabaja junto al Ministerio de Ambiente de la Provincia en un proyecto para incorporar árboles nativos sobre la cuadra del Palacio Municipal y sectores aledaños a Plaza Belgrano, buscando mejorar las condiciones de sombra para peatones y vehículos.

Modernización urbana

Durante la entrevista también se confirmó que la Oficina Técnica trabaja junto al área de Tránsito en la nueva demarcación del estacionamiento en Plaza Belgrano, con estacionamiento de reversa o culata en 45 grados, mientras continúan otros proyectos vinculados a la señalización urbana.

En ese sentido, la Arq. Paula Bercovich adelantó que se avanza en un relevamiento integral de los nombres de calles de todas las localidades del distrito para regularizar aquellas que aún no cuentan con ordenanza y actualizar la información oficial.

La iniciativa contempla además la futura fabricación de carteles nomencladores elaborados con plástico reciclado proveniente de la planta de tratamiento municipal, en un proyecto articulado con Gestión Ambiental y la Escuela Técnica.

Información digital y gestión más ágil

Por su parte, Banchero remarcó que la sistematización de toda la información permitirá responder con mayor rapidez a los requerimientos de Provincia y otros organismos, además de facilitar el acceso público a distintos datos urbanos.

El funcionario señaló que la Secretaría ya incorporó herramientas digitales que permiten, por ejemplo, calcular en línea los derechos de construcción y que próximamente continuará ampliando los servicios disponibles para vecinos y profesionales.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto con otras áreas municipales, la Cooperativa Eléctrica, instituciones educativas y colegios profesionales para impulsar distintos proyectos de infraestructura y regularización dominial.

Planificar el crecimiento

Finalmente, ambos funcionarios coincidieron en que el objetivo principal es construir una planificación urbana sostenida en información precisa y actualizada, que permita acompañar el crecimiento de Nueve de Julio con políticas públicas de largo plazo.

La entrevista dejó en evidencia que la Secretaría de Vivienda y Urbanismo se encuentra desarrollando una agenda amplia, que combina modernización administrativa, planificación territorial, mejora del espacio público y fortalecimiento de las herramientas que definirán el desarrollo urbano del distrito en los próximos años.