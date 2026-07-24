Se conmemora el nacimiento de Simón Bolívar, uno de los grandes libertadores de América

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Cada 24 de julio se conmemora el nacimiento de Simón Bolívar, una de las figuras más trascendentes de la historia latinoamericana. Nacido en Caracas en 1783, Bolívar fue el principal artífice de la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Panamá, convirtiéndose en uno de los grandes líderes de la emancipación del continente.

Formado en España, al igual que el general José de San Martín, Bolívar impulsó una extensa campaña militar que permitió consolidar la independencia de buena parte del norte de Sudamérica. Su visión trascendía la liberación de los territorios del dominio español: aspiraba a construir una gran unidad política y económica para la región, proyecto que tomó forma en la denominada Gran Colombia.

Uno de los episodios más recordados de su trayectoria fue el histórico encuentro con San Martín en Guayaquil, en julio de 1822. El denominado Abrazo de Guayaquil simbolizó el compromiso compartido de ambos libertadores con la independencia de los pueblos sudamericanos y el anhelo de consolidar repúblicas soberanas, con instituciones sólidas, transparentes y libres de hechos de corrupción que pudieran frustrar los ideales de la emancipación.

Además de su liderazgo militar, Bolívar dejó un importante legado político e intelectual. Durante su exilio en Kingston, Jamaica, el 6 de septiembre de 1815 escribió la célebre Carta de Jamaica, dirigida al comerciante británico Henry Cullen. En ese documento analizó el presente y el futuro de Hispanoamérica tras las luchas por la independencia, exponiendo una visión estratégica sobre el destino de las nuevas naciones.

En uno de sus pasajes más conocidos, Bolívar se refirió al futuro del Río de la Plata y expresó que, según las circunstancias de la época, en Buenos Aires podría consolidarse un gobierno central donde los militares tuvieran predominio como consecuencia de las divisiones internas y las guerras externas. También advirtió que ese proceso podría derivar en una oligarquía o en una forma de poder concentrado, situación que consideraba dolorosa para un pueblo que juzgaba merecedor de “la más espléndida gloria”.

Con el paso del tiempo, numerosos historiadores, juristas y analistas políticos interpretaron aquellas reflexiones a la luz de la historia argentina. Señalan que procesos como las guerras civiles entre unitarios y federales, la consolidación del centralismo tras la batalla de Pavón en 1861, el predominio de sectores oligárquicos, la sucesión de golpes de Estado durante el siglo XX y la reiterada intervención de las Fuerzas Armadas en la vida política pueden leerse como parte de las advertencias formuladas por Bolívar en aquella carta. Estas interpretaciones forman parte del debate historiográfico y político sobre el desarrollo institucional del país.

Tras una intensa vida dedicada a las campañas emancipadoras y a la organización de las nuevas repúblicas, Simón Bolívar falleció el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta, Colombia, a los 47 años.

A más de dos siglos de su nacimiento, el pensamiento bolivariano continúa siendo objeto de estudio y reflexión.

Su defensa de la libertad, la integración latinoamericana, el fortalecimiento de las instituciones republicanas y la necesidad de prevenir la concentración del poder y la corrupción institucional mantienen vigencia en el debate sobre el presente y el futuro de América Latina.