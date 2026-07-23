Volando defendió el IPCVA y advirtió que su desregulación pondría en riesgo una herramienta clave para la carne argentina

El vicepresidente de Federación Agraria Argentina, José Luis Volando, manifestó su preocupación por la propuesta de desregular el funcionamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y convertir en voluntario el aporte que actualmente realizan los productores para su sostenimiento.

El dirigente sostuvo que el IPCVA “ha demostrado ser una herramienta eficiente para toda la cadena de la carne vacuna”, al destacar tanto las acciones de promoción en el mercado interno como el trabajo realizado para posicionar la carne argentina en los mercados internacionales.

Volando remarcó que el instituto “no es un organismo burocrático”, sino una entidad financiada por los propios productores que cumple un rol estratégico para el desarrollo del sector. En ese sentido, afirmó que los resultados obtenidos en materia de apertura y consolidación de mercados reflejan la importancia de mantener el funcionamiento del organismo.

En materia sanitaria, el vicepresidente de Federación Agraria señaló que el control de enfermedades y plagas, especialmente la garrapata, continúa siendo uno de los principales desafíos para la producción ganadera. Recordó además que el IPCVA ha colaborado económicamente con el Senasa en el desarrollo de campañas y estrategias sanitarias, fortaleciendo las tareas de prevención y control.

Respecto de la situación en las provincias fronterizas, explicó que distritos como Entre Ríos, Corrientes y Misiones presentan mayores riesgos sanitarios debido al movimiento de hacienda y a las características de la producción a campo. Sin embargo, consideró que esos riesgos pueden administrarse mediante controles adecuados y políticas sanitarias sostenidas.

Volando tambien se refirió al funcionamiento de la Mesa de Enlace, a la que definió como un “parlamento del campo”, donde conviven distintas posiciones entre las entidades rurales, pero con el objetivo de alcanzar consensos y expresar una postura común ante el Gobierno nacional.

En ese marco, reconoció que algunas organizaciones, como la Sociedad Rural Argentina, mantienen una relación más cercana con la administración nacional, mientras que Federación Agraria aporta su visión para que las posiciones representen al conjunto de los productores, desde los pequeños hasta los grandes establecimientos.

Finalmente, Volando sostuvo que el Gobierno mantiene una visión que desalienta la implementación de políticas sectoriales específicas para actividades como la carne o la lechería. Frente a ese escenario, aseguró que la Mesa de Enlace continuará formulando críticas y propuestas, defendiendo aquellas herramientas que, a su entender, han demostrado resultados positivos para la competitividad y el desarrollo de la producción agropecuaria, entre ellas el IPCVA.