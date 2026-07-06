Chicharrita del maíz: Aapresid advierte que la prevención debe comenzar antes de la siembra

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A más de dos años de la histórica epidemia de achaparramiento que afectó al cultivo de maíz en la Argentina, la chicharrita del maíz (Dalbulus maidis) continúa siendo una de las principales preocupaciones para el sector productivo. Aunque la campaña 2024/25 mostró una disminución en la presión de la plaga, los últimos registros de la Red Nacional de Monitoreo revelaron incrementos poblacionales tempranos durante el ciclo 2025/26, encendiendo una señal de alerta.

Ante este escenario, la Red de Manejo de Plagas (REM) de Aapresid difundió un informe técnico con recomendaciones para reducir el riesgo de nuevas infecciones de achaparramiento y minimizar el impacto del insecto durante la próxima campaña.

No depender únicamente de las heladas

Uno de los principales conceptos que destaca el informe es que las bajas temperaturas, por sí solas, no garantizan el control de la plaga. Investigaciones recientes demostraron que la chicharrita cuenta con mecanismos biológicos que le permiten sobrevivir durante el invierno, acumulando reservas energéticas y reduciendo su actividad reproductiva hasta que reaparecen los primeros cultivos de maíz.

Por ese motivo, los especialistas remarcan que la prevención debe basarse en un manejo integrado y coordinado, más que en factores climáticos.

Eliminar los “puentes verdes”

Entre las medidas prioritarias figura el control de los maíces voluntarios o “guachos”, que funcionan como refugio y fuente de alimento para la plaga durante el invierno.

Según la REM, el principal factor de mortalidad de la chicharrita es la falta de alimento. Por ello, eliminar estos “puentes verdes” obliga al insecto a consumir sus reservas energéticas y reduce significativamente sus posibilidades de supervivencia.

Respetar el vacío sanitario

Otra de las estrategias recomendadas consiste en mantener un vacío sanitario o “veda de maíz” de al menos tres meses, evitando la presencia continua del cultivo en una misma región.

Esta práctica resulta especialmente importante en las zonas endémicas del NEA y NOA, donde las siembras escalonadas o muy tempranas favorecen el desplazamiento permanente de las poblaciones de chicharrita entre distintos lotes.

Los técnicos también aconsejan coordinar las fechas de siembra entre productores de una misma región para evitar que siempre existan plantas disponibles para el insecto.

Monitoreo desde el inicio del cultivo

El informe recomienda complementar estas acciones con la utilización de híbridos tolerantes adaptados a cada zona, el tratamiento profesional de semillas y un monitoreo permanente desde la implantación del cultivo.

La vigilancia debe intensificarse especialmente en lotes de siembra temprana, zonas de mayor riesgo y bordes cercanos a maíces desarrollados, donde suele comenzar la colonización del vector.

Las trampas son una herramienta, pero no la única

Respecto del monitoreo mediante trampas, la REM aclara que una elevada cantidad de capturas no implica necesariamente un mayor riesgo sanitario.

Los especialistas explican que, además del número de insectos presentes, resulta indispensable conocer el nivel de infectividad de las poblaciones, un indicador que puede variar considerablemente entre distintas regiones.

Por ello, sostienen que las decisiones de manejo deben contemplar de manera conjunta la información del monitoreo, las condiciones ambientales, la biología del insecto y el trabajo coordinado entre los productores.

Desde Aapresid concluyen que la prevención frente a la chicharrita comienza varios meses antes de la siembra y que el éxito dependerá de una estrategia regional, sostenida y basada en el manejo integrado, para reducir al máximo las posibilidades de una nueva epidemia de achaparramiento en el cultivo de maíz.

Si lo deseas, también puedo adaptarlo al estilo periodístico de LT33/Cadena Nueve, con un enfoque más local y un título de mayor impacto.