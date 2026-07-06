Impulsan la instalación de una balanza electrónica permanente para fortalecer los controles de cargas en Nueve de Julio

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Los referentes del Frente Renovador de Nueve de Julio, Esteban “Tete” Naudin y Sebastián “Chachi” Malis, participaron del inicio del operativo de control de pesos y dimensiones que comenzó a desarrollarse sobre la Ruta Provincial 65 y que continuará durante hoy y mañana.

En ese marco, mantuvieron un encuentro con el director de Control Técnico de la Subsecretaría de Transporte Terrestre de la Provincia de Buenos Aires, Ezequiel Wajncer.

De la reunión participó el presidente del Concejo Deliberante, Esteban Naudin, junto a Sebastián Malis, quienes dialogaron con el funcionario provincial sobre la importancia de fortalecer los controles para preservar la infraestructura vial y mejorar la seguridad de quienes transitan diariamente por las rutas del partido de Nueve de Julio.

Tras el encuentro, los dirigentes señalaron que estos operativos responden a una demanda surgida en las mesas de diálogo sobre caminos rurales, espacios de participación donde confluyeron vecinos, productores, transportistas y acopiadores para plantear las principales problemáticas vinculadas a la circulación y al estado de la red vial rural.

En ese sentido, remarcaron que el exceso de peso en el transporte de cargas provoca un importante deterioro de la infraestructura vial, incrementa los costos de mantenimiento y representa un riesgo para la seguridad vial.

Por ello, consideraron que la realización de controles constituye una herramienta fundamental dentro de una estrategia integral para abordar una problemática que afecta tanto a la producción como a la comunidad.

Asimismo, durante el encuentro plantearon la necesidad de continuar gestionando ante la Provincia la incorporación de una balanza electrónica permanente para el distrito, una medida que permitiría sostener este tipo de controles de manera continua y garantizar un mayor cumplimiento de la normativa vigente.

Otro de los temas abordados fue la necesidad de actualizar la legislación que regula los pesos y dimensiones del transporte de cargas. Desde el Frente Renovador destacaron que el marco normativo vigente data de 1992 y consideraron imprescindible adecuarlo a las transformaciones que ha experimentado el sector en más de tres décadas, con el objetivo de compatibilizar el desarrollo de la actividad productiva con la preservación de la infraestructura vial y la seguridad de todos los usuarios de las rutas.

Los referentes coincidieron en que el trabajo conjunto entre el Estado provincial, el municipio y los distintos actores del sector resulta clave para avanzar en soluciones que permitan cuidar los caminos, optimizar el transporte de cargas y mejorar las condiciones de circulación en el distrito.