Informe del CEPA: el empleo público nacional cayó 20,4% desde la asunción de Milei y se perdieron casi 70 mil puestos

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El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) difundió un informe sobre la evolución de la dotación de personal del Sector Público Nacional hasta mayo de 2026, en el que asegura que desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei se perdieron 69.992 puestos de trabajo, lo que representa una reducción del 20,4% de la planta estatal.

De acuerdo con el documento, la disminución equivale a un promedio de 75 desvinculaciones por día desde diciembre de 2023. El CEPA sostiene que la política implementada por el Gobierno responde a una estrategia de ajuste y reducción de la estructura del Estado, con impacto tanto en el empleo como en la capacidad operativa de los organismos públicos.

El informe señala que, en términos absolutos, la mayor cantidad de despidos se concentró en la administración descentralizada, seguida por las empresas y sociedades del Estado y los organismos centralizados. Sin embargo, en términos porcentuales, el mayor ajuste se registró en la administración centralizada.

Entre las empresas públicas, el CEPA identifica al Correo Argentino como la entidad con mayor cantidad de puestos eliminados, con 5.465 desvinculaciones. Le siguen Operadora Ferroviaria, con 4.109; el Banco Nación, con 2.377; y Aerolíneas Argentinas, con 1.979 trabajadores menos.

En cuanto a la reducción proporcional de personal, el informe destaca el caso de la ex Télam, donde la planta se redujo un 79%. También menciona importantes recortes en ENARSA Patagonia, Educar S.A., Contenidos Públicos S.E. y la Casa de la Moneda.

Dentro de la Administración Pública Nacional (APN), que incluye organismos descentralizados y desconcentrados, el organismo con mayor reducción en cantidad de trabajadores fue ARCA, con 3.429 puestos menos. Le siguen la ANSES, con 2.751 desvinculaciones, y el CONICET, con una reducción de 1.961 trabajadores.

En términos porcentuales, el mayor recorte se produjo en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 62% de su personal. Detrás se ubicaron la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una reducción del 53%, y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), con una caída del 46% de su dotación.

El CEPA difundió estos datos a partir de un relevamiento actualizado a mayo de 2026 sobre la evolución del empleo en el Sector Público Nacional.