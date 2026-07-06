La Municipalidad informa los plazos para presentar la documentación de las becas educativas

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La dirección de Educación de la Municipalidad de Nueve de Julio informó los requisitos y plazos para la presentación de la documentación correspondiente a las becas educativas, trámite indispensable para mantener la continuidad de los distintos programas de asistencia estudiantil.

Los estudiantes becados de los niveles Primario y Secundario deberán presentar, sin excepción, el boletín escolar actualizado. La documentación podrá entregarse durante todo el mes de agosto en la sede de la dirección de Educación, ubicada en Robbio 322, de lunes a viernes de 7 a 13 horas y de lunes a jueves de 14 a 18 horas.

En el caso de los beneficiarios que residen en las localidades del partido, la presentación deberá realizarse en la delegación municipal correspondiente.

Por su parte, los estudiantes que reciben becas terciarias y universitarias deberán acreditar su condición de alumno regular y presentar la constancia del avance de materias aprobadas. Quienes cursan sus estudios en la ciudad de Nueve de Julio deberán efectuar el trámite de manera presencial en la oficina de la dirección de Educación, mientras que los becarios que estudian fuera del distrito podrán enviar la documentación por correo electrónico a [email protected].

Desde la dirección de Educación recordaron la importancia de cumplir con los plazos establecidos, con el objetivo de garantizar la continuidad del beneficio y evitar demoras en la tramitación de la documentación.