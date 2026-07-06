lunes, julio 6, 2026
7.8 C
Nueve de Julio
lunes, julio 6, 2026
7.8 C
Nueve de Julio
General

La Municipalidad informa los plazos para presentar la documentación de las becas educativas

Los beneficiarios de los programas de becas de los niveles Primario, Secundario, Terciario y Universitario deberán presentar la documentación requerida durante agosto para garantizar la continuidad del beneficio

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La dirección de Educación de la Municipalidad de Nueve de Julio informó los requisitos y plazos para la presentación de la documentación correspondiente a las becas educativas, trámite indispensable para mantener la continuidad de los distintos programas de asistencia estudiantil.

Los estudiantes becados de los niveles Primario y Secundario deberán presentar, sin excepción, el boletín escolar actualizado. La documentación podrá entregarse durante todo el mes de agosto en la sede de la dirección de Educación, ubicada en Robbio 322, de lunes a viernes de 7 a 13 horas y de lunes a jueves de 14 a 18 horas.

En el caso de los beneficiarios que residen en las localidades del partido, la presentación deberá realizarse en la delegación municipal correspondiente.

Por su parte, los estudiantes que reciben becas terciarias y universitarias deberán acreditar su condición de alumno regular y presentar la constancia del avance de materias aprobadas. Quienes cursan sus estudios en la ciudad de Nueve de Julio deberán efectuar el trámite de manera presencial en la oficina de la dirección de Educación, mientras que los becarios que estudian fuera del distrito podrán enviar la documentación por correo electrónico a [email protected].

Desde la dirección de Educación recordaron la importancia de cumplir con los plazos establecidos, con el objetivo de garantizar la continuidad del beneficio y evitar demoras en la tramitación de la documentación.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6274

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR