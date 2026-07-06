Noel Bustamante se moviliza para que el acceso a Dudignac lleve el nombre de Jesús Blanco

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Durante una entrevista en el programa Despertate, que se emite por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Noel Bustamante respaldó el proyecto para que el acceso pavimentado a la localidad de Dudignac lleve el nombre del exintendente Jesús Abel Blanco, en reconocimiento a su legado y a las obras que impulsó para el desarrollo del distrito.

Bustamante recordó que la iniciativa tiene antecedentes de varias décadas. Explicó que ya en su juventud se había realizado una campaña en su natal Didignac, de recolección de firmas para homenajear a Blanco, aunque el propio ex-jefe comunal rechazó en aquel momento la propuesta por considerar que no correspondía recibir ese reconocimiento mientras desarrollaba su actividad política.

En la entrevista destacó que Jesús Blanco fue uno de los principales impulsores de las obras que transformaron a Dudignac, entre ellas el acceso pavimentado, la ampliación de la red de agua potable, el sistema de cloacas y las gestiones que permitieron avanzar posteriormente con la llegada del gas natural.

Bustamante también recordó que, incluso después de dejar los cargos públicos, Blanco continuó realizando gestiones desde distintos ámbitos para favorecer a la localidad. Mencionó especialmente su intervención técnica y política para impulsar el proyecto de la red de gas, colaborando con equipos especializados y facilitando las gestiones ante organismos nacionales.

El dirigente remarcó además la visión estratégica que tenía Blanco respecto al desarrollo del interior del partido de Nueve de Julio. Recordó su permanente impulso a proyectos de infraestructura vial, como las rutas 50 y 70, además de su mirada sobre la integración productiva y el fortalecimiento del arraigo de los pueblos rurales.

Respecto del proyecto actual, explicó que la iniciativa fue presentada en el Concejo Deliberante por la concejal Grisuti y que el objetivo es que pueda aprobarse antes del próximo 20 de agosto, fecha en la que se cumplirá el centenario del nacimiento del exintendente.

Un homenaje que busca debe mirarse como unidad

Uno de los aspectos destacados de la entrevista fue la coincidencia entre distintos sectores del peronismo para impulsar el reconocimiento. Consultado sobre esa situación, Bustamante consideró que Jesús Blanco representa precisamente un símbolo de unidad.

Sostuvo que durante sus gestiones conformó equipos integrados por dirigentes y profesionales de diferentes espacios políticos, priorizando la capacidad y el compromiso por encima de las diferencias partidarias.

En ese sentido expresó su deseo de que el homenaje convoque a todo el peronismo y a la comunidad en general, entendiendo que el mejor reconocimiento a la figura de Blanco será recuperar los valores de diálogo, convivencia y trabajo conjunto que caracterizaron su gestión.

Finalmente, Bustamante afirmó que el distrito atraviesa un momento complejo y sostuvo que es tiempo de dejar de lado las divisiones políticas para concentrar los esfuerzos en el desarrollo de Nueve de Julio y de cada una de sus localidades.

El proyecto para imponer el nombre de Jesús Abel Blanco al acceso de Dudignac busca convertirse así en un reconocimiento histórico a quien muchos consideran uno de los principales impulsores del crecimiento de la localidad y una figura política cuyo legado continúa vigente a cien años de su nacimiento.