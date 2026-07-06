Ola polar, neblina y algunas lluvias para esta semana

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El frío no da tregua y seguirá siendo protagonista durante los próximos días en buena parte del país. En la provincia, la semana arrancó neblina que redujo la visibilidad durante las primeras horas del lunes y obligó a extremar las precauciones al circular.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la niebla persistirá hasta cerca del mediodía, cuando comenzará a disiparse. Sin embargo, el cielo continuará parcialmente nublado durante la tarde y la temperatura apenas alcanzará los 10 °C. Además, soplarán vientos del sudoeste con velocidades de hasta 31 kilómetros por hora, lo que mantendrá la sensación térmica baja.

El dato más relevante del pronóstico extendido es que el martes será la jornada más fría de la semana. El amanecer tendrá una temperatura mínima de apenas 2 °C, aunque el tiempo mejorará con el correr de las horas. El cielo estará casi despejado, no se esperan lluvias y la máxima llegará a los 17 °C.

Para el miércoles continuará la recuperación gradual de las temperaturas. El SMN prevé una mínima de 6 °C y una máxima de 18 °C, en una tendencia que se consolidaría durante la segunda mitad de la semana.

Mientras el AMBA tendrá como principal complicación la niebla, el este de la provincia de Buenos Aires continuará bajo condiciones de inestabilidad durante la mañana de este lunes debido al desplazamiento de un sistema de baja presión sobre el océano Atlántico.

En esa región se esperan lluvias y lloviznas hasta el mediodía, momento en el que las condiciones comenzarán a mejorar. No obstante, el viento será otro factor de riesgo: se pronostican velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora, por lo que las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre y conducir con extrema precaución.

La masa de aire de origen antártico que provocó el intenso descenso de temperatura comenzará a perder fuerza lentamente durante esta semana. Aun así, las mañanas continuarán siendo muy frías en gran parte del país, con heladas frecuentes y valores térmicos por debajo de los promedios habituales para esta época del año.

El SMN coincidió en que el ascenso de las temperaturas será progresivo y no inmediato. La mayor estabilidad atmosférica recién se consolidará durante la segunda mitad de la semana.

Diez provincias siguen bajo alerta por frío extremo

El organismo nacional mantiene vigente una alerta amarilla por temperaturas extremas frías para Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Catamarca y Tucumán.

Este nivel de alerta implica un efecto leve a moderado sobre la salud, aunque puede representar un riesgo para los grupos más vulnerables, especialmente niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Las recomendaciones para enfrentar las bajas temperaturas

Ante la continuidad del frío intenso, el SMN difundió una serie de medidas preventivas para minimizar los riesgos.

Entre ellas, recomienda evitar permanecer durante largos períodos al aire libre y, si es necesario salir, utilizar varias capas de ropa liviana en lugar de una sola prenda gruesa. También aconseja mantenerse en movimiento para conservar el calor corporal.

En los hogares, es importante calefaccionar los ambientes de manera segura y evitar los cambios bruscos de temperatura. Asimismo, se recomienda mantenerse bien hidratado, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y no fumar en espacios cerrados.

Finalmente, el organismo recordó que cualquier síntoma asociado a las bajas temperaturas debe ser evaluado por un profesional de la salud. La recomendación es no automedicarse y acudir al centro sanitario más cercano en caso de malestar. También insistió en que quienes tengan tratamientos médicos en curso deben continuar con la medicación indicada y prestar especial atención al cuidado de niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.