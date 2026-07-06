Día Mundial de las Zoonosis: alertan sobre la importancia de prevenir enfermedades que se transmiten de animales a personas

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Cada 6 de julio se conmemora el Día Mundial de las Zoonosis, una fecha destinada a generar conciencia sobre las enfermedades que pueden transmitirse entre animales y personas y a promover acciones para su prevención, vigilancia y control.

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las enfermedades zoonóticas provocan alrededor de 2.400 millones de casos en humanos y más de dos millones de muertes cada año en el mundo, lo que las convierte en uno de los principales desafíos para la salud pública global.

En la Región de las Américas, patologías como la rabia, la brucelosis, la hidatidosis y otras zoonosis desatendidas continúan afectando principalmente a comunidades rurales y poblaciones en situación de vulnerabilidad, donde el acceso a los servicios de salud y de atención veterinaria suele ser limitado.

Frente a este escenario, la OPS, a través del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria (PANAFTOSA), impulsa el enfoque de Una Sola Salud, una estrategia que promueve el trabajo coordinado entre los sectores de salud pública, sanidad animal y medio ambiente para prevenir, detectar y controlar estas enfermedades de manera integral.

“La salud de los animales y del ambiente influye directamente en la salud de las personas. Desde PANAFTOSA trabajamos con los países de las Américas para fortalecer las capacidades locales y los programas de control de las zoonosis, mejorar la vigilancia epidemiológica y generar conocimiento técnico accesible”, afirmó Ottorino Cosivi, director de PANAFTOSA.

La organización advirtió que muchas zoonosis continúan siendo enfermedades desatendidas, pese al importante impacto sanitario, social y económico que generan. Por ello, impulsa estrategias regionales orientadas a aumentar su visibilidad, fortalecer los sistemas de vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta de los países.

En el marco de esta conmemoración, PANAFTOSA reafirmó su compromiso de trabajar junto a los países de la región para fortalecer la capacidad de diagnóstico y respuesta frente a las zoonosis prioritarias, promover campañas de prevención, impulsar la investigación y favorecer el intercambio de información entre los distintos sectores involucrados.

La OPS recordó que prevenir las zoonosis no solo protege la salud de las personas, sino que también contribuye a fortalecer los sistemas de salud pública y sanidad animal, favoreciendo comunidades más seguras y resilientes frente a futuras amenazas sanitarias.