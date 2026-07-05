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Cayeron 3,1 mm en Nueve de Julio y la lluvia se despide: el lunes llegará con niebla y una mañana de intenso frío

La estación de Servicio Meteorológico Nacional en Nueve de Julio registró un acumulado de 3,1 milímetros. Las precipitaciones finalizarán durante la noche del domingo y darán paso a un lunes estable, con bancos de niebla durante las primeras horas, una temperatura mínima de -2 ° y una máxima prevista de 10 °.

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La estación meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional ubicada en Nueve de Julio informó a CN, un registro de 3,1 milímetros de lluvia como acumulado del episodio de precipitaciones que afectó a la ciudad durante la jornada.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias irán perdiendo intensidad hasta cesar por completo durante la noche de este domingo, marcando el ingreso de una masa de aire mucho más fría y seca.

El lunes comenzará con bancos de niebla y neblinas en distintos sectores del distrito, especialmente durante las primeras horas de la mañana, por lo que se recomienda extremar las precauciones al circular por rutas y caminos rurales debido a la reducción de la visibilidad.

En cuanto a las temperaturas, se espera una mínima de -2 °, una de las más bajas de los últimos días, con condiciones propicias para la formación de heladas. Con el correr de la jornada, el cielo tenderá a despejarse parcialmente y la temperatura alcanzará una máxima cercana a los 10 °.

El ambiente se mantendrá muy frío durante toda la jornada, con viento leve y condiciones de tiempo estable, iniciando una nueva semana marcada por el predominio del aire polar y el descenso térmico característico del invierno.

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