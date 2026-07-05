Detuvieron a una mujer armada con un cuchillo tras amenazar a vecinos y policías en Lincoln

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Una mujer de 36 años fue aprehendida por personal de la Comisaría de Lincoln luego de protagonizar un violento episodio en la vía pública, en la intersección de las calles Del Valle y Martín Rodríguez.

Según informaron fuentes policiales, la intervención se produjo tras una denuncia que alertaba sobre disturbios en el lugar. Al arribar, los efectivos constataron que la mujer mantenía una fuerte confrontación verbal con vecinos de la zona y, durante el procedimiento, esgrimía un arma blanca con la que profería amenazas tanto a los residentes como al personal policial actuante.

De acuerdo con el parte oficial, la aprehendida posee antecedentes por distintas infracciones y estaría vinculada a conflictos de larga data registrados en ese sector de la ciudad, situación que será evaluada por la Justicia al momento de resolver su situación procesal.

La causa quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Lincoln. El ayudante fiscal, Dr. Cristian Disabatino, avaló el procedimiento policial y dispuso el inicio de actuaciones bajo la carátula de “Amenazas Agravadas”.

Desde la investigación señalaron que las tareas policiales y judiciales continúan, con el objetivo de identificar, localizar y poner a disposición de la Justicia a las demás personas que habrían participado en los disturbios registrados durante el episodio.