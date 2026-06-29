Cuatro personas fueron aprehendidas por desobediencia, lesiones y daños en hechos de violencia de género

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Pehuajó, durante distintos procedimientos desarrollados el fin de semana, personal policial aprehendió a cuatro personas por diversos delitos cometidos en el marco de hechos de violencia de género.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso Cadena Nueve, tres de las intervenciones tuvieron lugar en la ciudad de Pehuajó y una en la localidad de Mones Cazón. Los operativos se iniciaron a partir de llamados al servicio de emergencias 911.

Como resultado de los procedimientos, fueron aprehendidos tres hombres mayores de edad que, en distintos casos, incumplieron medidas cautelares de restricción de acercamiento dispuestas por la Justicia respecto de sus ex parejas. Durante las intervenciones, además, se constataron delitos de desobediencia, lesiones leves y daños, todos cometidos en situación de flagrancia.

En tanto, en un procedimiento realizado en Mones Cazón, efectivos policiales aprehendieron a otro hombre mayor de edad por el delito de desobediencia, al comprobarse que también había violado una medida judicial vigente.

Desde la fuerza policial se informó que la totalidad de los aprehendidos quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7 del Departamento Judicial Trenque Lauquen, donde se continúan las actuaciones judiciales correspondientes.